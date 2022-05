Ünlü çiftler, uzun yıllar süren evliliğin sırlarını anlattı

Sinema ve sanat dünyasından tanınan isimler, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un, 7 ünlü çiftin mutlu birlikteliğini kaleme aldığı "Yarım Asrı Devirenler" kitabının Kuruçeşme'de gerçekleşen tanıtımında bir araya geldi.

Kitapta yer alan müzisyen Cengiz Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bozkurt'un dersine iyi çalıştığını belirterek, her isim için özel bir hazırlık yaptığını söyledi.

Yöneltilen soruları görüşme öncesi bilmediğini dile getiren Kurtoğlu, "Ne halimiz varsa onu gördü, onu yazdı. Kitapta çok saygıdeğer büyüklerimiz de var ama ben galiba evlilikte çoğundan eskiyim. Eşimle ortaokul yıllarında tanıştık ve 1977'de nikah yaptık." dedi.

Sanatçının eşi Fatma Kurtoğlu ise Bozkurt'a başarılar dileyerek, "Gençler, bu yeni nesil biraz zor. Biz eski nesil olarak sabretmeyi biliyorduk. Şimdiki gençler de mutlu olmak için sevsinler birbirlerini. Başka bir yolu yok yani sevsinler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hala birbirimizi tanımaya çalışıyoruz"

Usta oyuncu Engin Çağlar ise dünyada her şeyin sevgi üzerine olduğuna işaret ederek, eşi Filiz Vural ile bir bütünün iki yarısı gibi olduklarını anlattı.

Eşiyle 50 yılın üzerinde bir beraberlikleri olduğunu anımsatan Çağlar, "Filiz'in Avrupa güzelliği var biliyorsunuz. Avrupa güzeli olunca organizasyon evlenmesine mani oldu. Aslında biz 52-53 senedir beraberiz ve hala birbirimizi tanımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vural ise evlilikte karşılıklı sevgi, saygı, özveri ve birlikteliği devam ettirebilmek için her konuda birbirine yardımcı olmanın önemli olduğunu ifade ederek, "İlk zamanlarda ikimiz de çok yoğunduk ama birbirimizin işlerine daima saygı gösterdik, karışmadık. Herkes kendi yolunda gitti. Bir problem çıkmadı." ifadelerini kullandı.

- "Elli yıl nasıl geçti anlamadım"

Oyuncu Hülya Koçyiğit, kitabın isminde de yazdığı gibi eşi Selim Soydan ile yarım asırdan uzun süre bir arada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elli yıl nasıl geçti anlamadım. Her gün tazelenen, her fırsatta yenilenen sevgi sözcükleri, sevgi jestleri ve 'Seni seviyorum. Seni daha çok seviyorum. Her geçen yıl seni ne kadar çok sevdiğimi anlıyorum. Bunu kaybetmek istemiyorum.' gibi sözler ve iltifatlar duydum. Ben de o sevgiye layık olmak istedim ve aynı şekilde cevap verdim."

Önemli olanın sevgiyi, saygıyı, hayatın zevklerini birlikte paylaşarak güzelleştirmek ve çoğaltmak olduğunun altını çizen Koçyiğit, "Bu, aslında insanın elinde. Bir de hep karşı taraftan bir şey beklemek yerine, karşılıklı yapabilmek lazım bu davranış biçimini. Her evliliğin kendine has özellikleri mutlaka vardır, bizimki böyle oldu." dedi.

- "Sevgiyle aşkla başlıyor mutlaka ama onu saygıya dönüştürün"

Oyuncu Serpil Tamur, evliliğinde 52. yılını doldurduğunu ve bunun çok güzel bir şey olduğunu vurgulayarak, "Şimdi bakıyorum, insanlar evleniyor, bir sene sonra, bir seneyi bile beklemeden ayrılıyorlar. Yapmayın diyorum gençlere. Ne olur saygınızı eksik etmeyin. Sevgiyle aşkla başlıyor mutlaka ama onu saygıya dönüştürün. Saygı olursa temelde o evlilik inanın öylece devam ediyor." dedi.

Dostluk, arkadaşlık ve iş ahlakında da saygının önemine dikkati çeken Tamur, "İnsanların arkadaşlarına, dostlarına, çalıştığı ortama mutlaka saygı duyması lazım. Benim gençlere en büyük tavsiyem bu olacak. Ne olur anlayış gösterin. Yani bitirmek çok kolay. Bitirmek değil önemli olan onu devam ettirebilmek. Bunun için çareleri arayın." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe katılanlar için kitabı imzalayan gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt da yedi ünlü çifte yer verdiği eserin bir yıllık çalışmanın sonunda çıktığını aktararak, uzun süren ilişkileri üzerine konuştuğu sanatçıların, arşivlerini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Yaptığı röportajların daha sonra kitaba aktarıldığını dile getiren Bozkurt, "Herkes son dönemde ilişkilerin yürümemesinden yakınıyordu. Ben de buradan yola çıkarak 'Mutlu evliliğin sırlarını yazalım ve bunun için yarım asrı aşmış usta isimlere bunu soralım.' dedim. Kitabın fikri buradan çıktı. Umarım gençlere yol gösterir bu kitap, evli çiftlere de ışık olur. Herkes mutlu yuvalarını daha da mutlu hale getirir." ifadelerine yer verdi.

Sahi Kitap'tan çıkan "Yarım Asrı Devirenler" adlı kitapta, Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit çiftleriyle yapılan röportajlar yer alıyor.