Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 artışla 2.391,43 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,08 puan değer kazanarak 2.391,43'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,78 kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve yoğun veri gündeminin yanı sıra Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı ile cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapması beklenen kredi notu değerlendirmesinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.