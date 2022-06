'Bu yıl gençlik kamlarında 200 binden fazla genci misafir etmeyi planlıyoruz'

Kasapoğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde Ulusal Gençlik Kampları sezon açılış programı ile Akkum Gençlik Kampı'nın resmi açılış törenine katıldı.

Akkum Gençlik Kampı'na bisikletle giriş yapan Kasapoğlu, kendini karşılayanlarla selamlaştı. Kamptaki stantları gezen Bakan Kasapoğlu, programda sahne alan gençlerden oluşan müzik grubunu dinledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni kamp sezonunun ve Mersin Akkum Gençlik Kampı'nın 81 ildeki tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bu kampların, eserlerin her birinin, öncelikle bir inancın, adanmışlığın, gayretin sembolü olduğunu ifade den Kasapoğlu, emeği olanlara teşekkür etti.

Geleceğin teminatı olan gençler için kaybedecek bir saniyeleri dahi bulunmadığını aktaran Kasapoğlu, üretimin, eser ve hizmet siyasetinin öncelikli olarak en çok gençler için olduğunu bildiklerini, bu yolda çalıştıklarını dile getirdi.

- "10 kampımızın projesi hazırlanıyor"

Türkiye'de 2002'de 4 olan kamp sayısını 43'e çıkardıklarını dile getiren Kasapoğlu, Avrupa'nın en nitelikli altyapısını meydana getirdiklerini aktardı.

Kasapoğlu, 8 kampın yapımının da devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"10 kampımızın projesi hazırlanıyor. Deniz, doğa ve tematik olmak üzere 3 ayrı konseptimiz var. Tüm bu eserler gençlerimizin gelişimleri için her bir katkıyı onlara sunuyor. Gençlerimiz bu kamplarda birbirlerini tanıyor, birbirleriyle kaynaşıyorlar. Ön yargıları birer birer bertaraf ediyorlar. Boş zamanlarını, tatillerini en aktif, dinamik bir şekilde değerlendirme imkanı buluyorlar. Spor yapıyor, atölye çalışmalarına katılıyor, projeler hayata geçiriyorlar. Dostluklar, kardeşlikler kurarak daha güçlü yarınlara, omuz omuza hazırlanıyorlar. Deniz kamplarımızda, yaz aktiviteleriyle, su sporlarıyla, doğa kamplarıyla, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel çalışmalarla yoğun bir şekilde bu kamplarımızı değerlendiriyorlar. Ekolojik tarım ve hayvancılık kamplarımızda, girişimcilik, siber güvenlik, bilim temalı kamplarımızda, matematik, sağlık, kariyer gibi temalarla düzenlediğimiz tematik kamplarla teoriyi ve pratiği gençlerimizle buluşturuyoruz. Gençlerimiz kamplarda tiyatrodan sinemaya, müzikten halk oyunlarına, takım sporlarından bireysel sporlara, parkur sporları ve at biniciliğine kadar pek çok aktivite gerçekleştiriyor."

Bakan Kasapoğlu, kamplardaki tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz bir şekilde sunulduğunu, gençlerden hiçbir ücret talep edilmediğini belirtti.

Türkiye'nin her alanda büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla her alanda büyük bir ivmeyi yakaladığı, bir devrimi ortaya koyduğu gibi, gençlik yatırımları, gençlik çalışmaları, spor devrimleriyle de bu alanda en güçlü kazanımları gerçekleştirdi. 10 binlerce gencimiz bu imkanlardan faydalandı. 100 binlerce, milyonlarca gencimiz bu imkanlardan faydalanmaya da devam ediyor. Şu an itibarıyla kamp sezonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu açılış vesilesiyle 5 bin 130 gencimiz kamplarımızda bir kardeşlik iklimine doğru yol almaya başladı. İnşallah bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, yılın 365 günü gençleri kamplarda ağırlayacaklarını belirterek, 12-25 yaş arası gençleri kamplara beklediklerini söyledi.

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na günübirlik geziler düzenleyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, gençleri oraya davet etti.

Açılışı yapılan Akkum Gençlik Kampı'nın 2 blok olarak 166 yatak kapasitesine sahip olduğunu, havuz, spor sahaları, iskelesiyle ihtiyaç duyulabilecek her imkanı barındırdığını anlatan Kasapoğlu, kampta aynı zamanda "Biz Bir Takımız Projesi"nin de yürütüldüğünü anlattı.

Gençlerin gelişimi açısından büyük önem verdikleri "Biz Bir Takımız Projesi" ile ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "Bugüne kadar öncelikli olarak belirlediğimiz 24 ilimiz bu projeye katılabiliyordu. Hamdolsun pilot çalışmaları hep birlikte tamamladık. Bundan sonra 81 ilimizin tamamında 'Biz bir takımız.' diyeceğiz ve farklı şehirlerimizden gelen binlerce gencimizi bu projeyle buluşturacağız. Bunun da müjdesini veriyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu, Antalya, Aydın, İstanbul ve Kastamonu'daki kamplara canlı olarak bağlanıp, yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu, daha sonra gençlerle birlikte kurdele keserek 43 gençlik kampının sezon açılışını gerçekleştirip, Akkum Gençlik Kampı'nı hizmete açtı.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan ile milletvekilleri ve davetliler katıldı.