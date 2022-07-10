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Milyonluk evlerin arasında tarımla uğraşıyorlar

Bursa'da vatandaşlar, milyonluk evlerin bulunduğu mahalle arasındaki boş arazide tarımla uğraşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 10:16
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Milyonluk evlerin arasında tarımla uğraşıyorlar

Nilüfer Belediyesi'nin şehir merkezinde hayata geçirdiği mahalle bostanları, vatandaşlara küçük çaplı da olsa tarım yapma imkanı sunuyor. Belediyenin fide ve tohum desteğiyle belirlenen alanlarda sebze fidelerini ekip bakımını yapan vatandaşlar, tarım yapabilme şansı bulmaktan memnun. Nilüfer Belediyesi'nin ekolojik ve kolektif tarımsal üretim deneyiminin mahalle ölçeğinde yaşama geçirilmesi amacıyla başlattığı Mahalle Bostanı projesi ilk etapta Altınşehir Mahallesi'nde uygulanmaya başlandı. Hazırlıkları tamamlanan 19 Mayıs ve Beşevler mahallelerindeki mahalle bostanları da yakın zamanda hayata geçirilecek.

Mahalle Bostanları 'Fusilli Projesi' çerçevesinde halkın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Nilüfer Kent Konseyi ve NİLKOOP mahalle bostanları sürecinde aktif rol aldı. Bu süreç başında öncelikle tüm mahalle komite üyeleri ile toplanarak bostanların önemi hakkında fikir verildi ve mahallelerinde böyle bir çalışmayı isteyip istemedikleri soruldu. Sonrasında istekli mahalle komitelerinden mahalle bostanlarının yer önerileri toplandı. Bu alanların uygunlukları incelendikten sonra Nilüfer Belediyesi tarafından bostanın yapım süreci başladı. Bittikten sonra kullanılması için yine mahalle komite üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi ve tarımsal faaliyet yapacak kullanıcıların kura ile belirlenmesi sağlandı.

Kura yöntemi ile belirleniyor

Altınşehir Mahalle Bostanı'nda 25 adet yükseltilmiş yatak yapıldı. Bunun için 50 kişi kura ile belirlendi ve her yükseltilmiş yatağı 2 kişinin kullanması sağlandı. Bu alanlar bir yıllığına vatandaşlara ücretsiz verildi. Altınşehir Mahallesi'ndeki vatandaşlar geleneksel ve güvenilir yöntemlerle fide üreten Ürünlülü fide üreticilerinden fidelerini temin ederek dikimlerini gerçekleştirdi. Her kullanıcıya Ürünlü'de bulunan Kent Bostanı'ndan kompost ve hayvan gübresi temin edildi. Şu an domates, biber, marul, salatalık hıyar, karpuz, tıbbi aromatik bitki gibi bir çok çeşit mahalle bostanında yetişiyor. Proje çerçevesinde NİLKOOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Arca Atay tarafından bostan kullanıcılarına eğitim verildi. Hazırlıkları devam eden 19 Mayıs ve Beşevler Mahalle Bostanları da önümüzdeki günlerde mahalle komiteleri ile beraber faaliyete geçirilecek.

Vatandaşlara Mahalle Bostanları kullanım protokolü imzalatılıyor. Bu protokolde; yerel tohum ve fide kullanılması, kimyasal gübre ve sentetik tarım kimyasallarının kullanılmaması, verilecek tarım eğitimlerine katılım gibi şartlar aranıyor.

"3 yıldır çalışmalar yapıyoruz"

Altınşehir Mahalle Bostanı'nı ziyaret eden ve burada birkaç ürünü toprakla buluşturan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz 3 yıldır bu alanla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan tarımın gelişmesi için 'Tarım Yılı' ilan etmiştik, sonraki sene 'Gıda Yılı' ve bu yılda 'İklim Yılı' ilan ettik. Bu projeler birbirini takip ediyor. Mahalle Bostanları halkımız tarafından ilgi gördü. İsteyen mahallere sorduk ve uygun yerler bulmaya çalıştık. Bugün Altınşehir'de, 19 Mayıs ve Beşevler mahallelerinde yerlerimiz hazırlandı. 25 yükseltilmiş platformumuz var. Bunlar yarıya bölünmüş ve kura ile sahipleri belirlenmiş. Kendileri ekiyorlar ve suluyorlar. Tek şartımız, hiçbir şekilde ilaç kullanılmaması ve fidelerin de ekolojik olması gerekiyor" dedi.

"Önümüzdeki yıl sayıları artacak"

"Bütün gıdamı buradan sağlayacağım mantığı ile yapılmış yerler değil" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Erdem, "Bu bir farkındalık oluşturma çabasıdır. Burada eğitimler verilecek. Böylece sağlıklı gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış olacağız. Ben ilgi gördüğünü biliyorum. Bazı mahallelerde vatandaşlar sıraya geliyor ama tabii ki yöntemimiz kuradır. Bunların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu ekim yılına yetişmedi ama önümüzdeki sene sayıları artacaktır" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de daha önce balkonda yaptıkları minik tarım uygulamalarını burada hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

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