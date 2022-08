İstanbul depreme hazır mı?

Sadece 45 saniye sürdü, 18 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 depremi Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı en büyük felaketti.

17 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul en riskli şehirlerden biri. Uzmanlar 7'den büyük deprem bekliyor. Üstelik istatistiklere göre bu depremin olma ihtimali her geçen gün artıyor

Olası İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Her 250 yılda bir deprem oluyor. Süre doldu belki bugün, belki yarın, belki 50 yıl sonra ama olacağı kesin" dedi.

"91 BİN BİNA AĞIR HASAR ALABİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasar tahmin çalışması yaptı. Araştırmaya göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 91 bin bina ağır veya çok ağır hasar alacak. Daha önceki senaryoda 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngörülüyordu. Bina taraması sonucunda rakam neredeyse ikiye katlandı.

Depremde büyük bir can kaybı ve konaklama sorunu olacağının altını çizen Prof. Dr. Tüysüz, "Her evde bir can kaybı bile olsa bu çok önemli bir can kaybına, aynı zamanda da çok ciddi bir konaklama sorununa yol açacak. 10'ar kişi yaşadığını varsayarsanız, 1 milyon kişinin depremde evsiz kalması anlamına geliyor" dedi.

"500 BİN BİNA ORTA VE HAFİF HASAR GÖREBİLİR"

Kandilli Rasathanesi'nin raporuna göre İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire bulunuyor. Binaların büyük çoğunluğu riskli kabul edilen, deprem yönetmeliğinin yayınlandığı 2000 yılı ve öncesine ait. Büyükşehir Belediyesi 500 bine yakın binanın orta ve hafif hasar görebileceğini tahmin ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Kentsel Dönüşüm Yasası 2012'de yürürlüğe girdi. İstanbul'da 10 yıl içinde riskli olduğu tespit edilen 84 bin binanın 77 bini yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı verilere göre, şehirde 600 bin konut yenilendi. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı ise 900 bin.

5 BİN 633 ACİL TOPLANMA ALANI

AFAD verilerine göre 5 bin 633 acil toplanma alanı ve yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiye hizmet verebilecek barınma alanı var.