MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında; eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği, bu yönde ödenen ek ders ücretinin sosyal güvenlik primlerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı ve bu kapsamda görev yapanların sosyal güvenlik primi ödeme gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin soruları cevapladı.

İşte o cevaplar;

"1- Uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayan ve haftada fiilen 40 saat ders okutanlara, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca 8 saat olmak üzere haftada toplam 48 saat; uzman ve usta öğretici statüsü dışında çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayan ve haftada fiilen 30 saat ders okutanlara ise, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca 6 saat olmak üzere haftada toplam 36 saat ek ders ücreti ödenmesi,

2- Uzman ve usta öretici olarak çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayanların sosyal güvenlik primi ödeme gün sayılarının, fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenen ek ders ücreti de dahil olmak ve 30 günü asmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi suretiyle hesaplanması,

3- Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve uzman ve usta öretici statüsünde çalıştırılanların dışında kalanlardan resmi görevi bulunmayanların sosyal güvenlik primi ödeme gün sayılarının ise, fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenen ek ders ücreti de dahil olmak üzere bir takvim ayındaki ek ders saatleri toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle hesaplanması gerektiği değerlendirilmektedir."

İşte o görüş yazısı;

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin 09.07.2010 tarihli ve .07.0.BMK.0.19.115706-45/10283 sayılı yazısında özetle; uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının, 30 günü asmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacağını; uzman ve usta öğretici statüsü dışından çalışanların prim ödeme gün sayısının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edileceği belirtilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin 09.07.2010 tarihli ve .07.0.BMK.0.19.115706-45/10283 sayılı yazısı için tıklayınız

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Ahmet KANDEMİR