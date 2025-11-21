İki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümünde memurlar da yargılanacak

İzmir'de, 12 Temmuz 2024 akşamında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da 2024 eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Ged Elekektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KİŞİSEL KUSUR YOK'

5 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda; olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda, olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi.

KEŞİF YAPILDI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı. Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı. Keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, tutuklu sanıklardan İZSU altyapı kanal işçisi Barış Sevgili ve sağlık sorunları sebebiyle Gediz arıza yönlendirme ekibinden Yavuz Üner'in tahliyesine karar verildi. 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Gediz Elektrik taşeron firma yetkilisi C.D., E.B. ve M.G. hakkında "taksirle öldürme" suçundan açılan davanın dosyası, mevcut dava dosyasıyla birleştirilirken, sanık sayısı biri firari olmak üzere 46'ye çıktı.

İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı. İZSU'da görevli 6 devlet memurunun dosyası ayrıldı.

Geçen ekim ayında görülen davada heyet, Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl; Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Davayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu, Valilik tarafından verilen soruşturma iznine itiraz etti ve konu yargıya taşındı. Davayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, ön inceleme raporu ve belgelerin incelenmesi sonucunda şüpheliler hakkında isnat edilen fiilden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğuna kanaat getirdi. Daire, şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesine yönelik yapılan itirazların reddine oy çokluğuyla kesin olarak karar verdi. Bu kararla birlikte şüpheliler 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.