Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini kendi ödeyen kişilerin aylık prim oranı %3'ten %6'ya yükseltildi. Bu artışla birlikte, aylık GSS prim tutarı 780 TL'den 1560 TL'ye çıktı. Karar, 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek olup, prim ödeyen vatandaşların yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 16:13, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 16:13
Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için aylık yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6'ya çıkarıldı.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6 olarak güncellendi. Böylece, bu kapsamdaki kişilerin aylık 780 lira ödediği prim tutarı 1560 lira oldu.
Karar, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen prim ile yalnızca primi ödeyen kişi değil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.