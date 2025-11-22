15 bin öğretmen 24 Kasım'da atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 11:10, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 11:10
Öğretmen atama sürecinde adayların KPSS puanı ve mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih işlemleri dün sona erdi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor. Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak.