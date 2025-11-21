5 ilde 'change' çetesi operasyonunda 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak yurt dışından Türkiye'ye sokulan araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlemek suretiyle kaçakçılık yaptığı tespit edilen 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verdi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.