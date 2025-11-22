Çay Kralı ve Güneş Prensesi evleniyor

New York borsasında işlem gören Chagee Holdings Ltd.'nin kurucusu Zhang Junjie, yenilenebilir enerji devi Trina Solar Co.'nun kurucusu Gao Jifan'ın kızı Gao Haichun ile evlenecek. Yerel medya kuruluşlarının damat ve gelinin resminin yer aldığı bir davetiye kartını duyurmasının ardından yaklaşan düğün Çin sosyal medyasında büyük ilgi gördü.

Zhang ve Gao (Katherine olarak da bilinir) 30'lu yaşlarının başındalar ve genç girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tanışmışlar. Trina Solar sözcüsüne göre, çift evlenmek için kayıt işlemlerini tamamladı. Sözcü, düğünün yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylese de daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Chagee ise yorum talebine yanıt vermedi.

ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORLAR

Çiftin evliliği, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde işletmelerinin farklı zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde iki aileyi bir araya getirecek. Trina Solar sözcüsü, iki şirket arasında şu anda herhangi bir işlem veya iş birliği planlanmadığını söyledi.

Zhang, şirketinin Nisan ayında New York'ta listelenmesinin ardından milyarderler sıralamasına fırladı. Taze çay zincirlerinin popülaritesi arttıkça servet kazanan Çinlilerden biriydi.

Ancak Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Chagee hisselerindeki sert düşüşün ardından Zhang'ın net değeri, halka arzdan bu yana yaklaşık yüzde 60 azalarak 853 milyon dolara geriledi. Gao Jifan'ın serveti ise Aralık 2021'deki 10,2 milyar dolarlık zirveden yaklaşık 2 milyar dolara düştü.