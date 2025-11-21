Traktörle çarpışarak savrulan otomobilin ezdiği yaya öldü

Kaza, akşam saatlerinde Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada savrulan otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmekte olan ismi öğrenilemeyen bir yayı ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı yayanın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.