Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 08:06, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 08:06
Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katında kompresör tamiri yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binadaki diğer dairelere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının başladığı iş yerinde konakladığı öğrenilen Z.A (70) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve evlerde hasar oluştu.

