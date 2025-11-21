Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, eylüle kıyasla yüzde 7,6 artışla 9 bin 759'dan 10 bin 505'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 artarak 2 bin 668 olarak belirlendi. Eylülde 2 bin 336 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 artış gösterdi.

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı ekimde 10 bin 647 oldu

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 7,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,6, kooperatif sayısı yüzde 4,4 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,1, kooperatif sayısı yüzde 19,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,8 yükseldi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kooperatif sayısı yüzde 39,8 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 10,2, kooperatif sayısında yüzde 9,9 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,6 azalış kayıtlara geçti.

Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Geçen ay Ardahan hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ekimde kurulan 10 bin 647 şirket ve kooperatifin yüzde 88'ini limitet şirketler, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara ve yüzde 5,6'sı İzmir'de faaliyete geçti.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478'i ticaret, 1581'i inşaat ve 1332'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 721'i inşaat, 471'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 942'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 391'inin imalat ve 232'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 573'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 226'sının inşaat, 138'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekimde 142 kooperatif kurulurken bunların 103'ü konut yapı, 17'si işletme ve 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğer kooperatifler de çeşitli alanlarda faaliyete başladı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 903 yabancı ortak sermayeli şirketin 33'ü İran, 16'sı Irak ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 78'i anonim, 825'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin 855'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 305'i ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 265'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

10 ayda 91 bin 488 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 91 bin 488'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 10,7 artışla 23 bin 506'ya yükseldi.