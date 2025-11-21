Balanlı Apartmanı davasında karar: 8 sanığa hapis cezası

6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan Balanlı Apartmanı çökmüş, 26 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Karar duruşmasına sanıklar A.Ö., A.T.Ü., B.Y., A.Y. ve Ş.D. ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya katılmazken, mağdur ve mağdur yakınlarının avukatları da duruşmada yer almadı.Sanıklar son sözlerinde beraat talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan A.T.Ü. ve B.Y.'ye 13 yıl 9 ay, A.Ö. ve M.B.'ye 9 yıl 5 ay 10 gün, D.Ö. ve A.Y.'ye 8 yıl 10 ay 20 gün, Ş.K.'ye 8 yıl 10 ay 10 gün, Y.K.'ye ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yargılama sonunda Ş.D. ve L.Y. ise beraat etti. Kararın açıklanmasının ardından sanık B.Y., duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.