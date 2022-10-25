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Bakan Nebati Rusya ile olan ekonomik bağları savundu

Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Batılı hükümetler ülkenin Moskova'nın yaptırımlardan kaçması için bir arka kapı görevi gördüğüne dair endişelerini dile getirse de, Ankara'nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını "iyi komşuluk ilişkileri" olarak savundu.

Eklenme : 25 Ekim 2022 10:03
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Bakan Nebati Rusya ile olan ekonomik bağları savundu

Türkiye'nin maliye bakanı, Batılı hükümetler ülkenin Moskova'nın yaptırımlardan kaçması için bir arka kapı görevi gördüğüne dair endişelerini dile getirse de, Ankara'nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını "iyi komşuluk ilişkileri" olarak savundu.

Nureddin Nebati, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki "muhalefet unsurlarının", ülkenin Rusya ile mali bağları hakkında "kasıtlı olarak soru işaretleri uyandırdığını" söylerken, mali sistemine bir nakit akışı olduğunu kabul etti.

ABD ve AB yetkilileri, Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz sınırını paylaşan bir NATO üyesi olan Türkiye'nin batı yaptırımlarına katılmayarak Moskova üzerindeki mali baskıları hafiflettiğinden endişe duyuyor. Nebati, iki ülke arasındaki ekonomik bağların "yasal" olduğu konusunda ısrar etti.

"Türkiye, uluslararası finansal sistem içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülkedir. Uluslararası finansal sistemin ihlallerine yol açacak şekilde davranan bir ülke değil. Bu konuda çok netiz, "dedi Nebati nadir bir röportajda. Her şey bize yasal yollardan geliyor" dedi.

Yabancı sermaye girişlerine dayanan Türkiye ekonomisi, yüksek emtia fiyatları, yükselen ABD doları ve geleneksel yatırımcıları dünyanın en büyük gelişen piyasalarından birinden kaçan alışılmışın dışında para ve maliye politikaları nedeniyle ağır bir baskı altında.

Aralık ayında atanan Nebati, ülkenin ihracatının değerini aşan bir ithalat faturasının neden olduğu büyük bir cari açığın finansmanında kilit rol oynayan gizemli fonlara da ışık tuttu.

Türk merkez bankası tarafından "net hata ve noksan" olarak sınıflandırılan net girişler - kaynağı belirsiz para - 2022'nin ilk sekiz ayında 28 milyar dolara ulaştı. Bu girişler 40 milyar dolarlık cari açığın yaklaşık yüzde 70'ini finanse etti aynı dönemde ve ekonomistleri ve batılı hükümetleri rahatsız etti.

Nebati, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli bir bileşen olduğuna inandığını söyledi. Bazıları, Moskova'ya yönelik Batı yaptırımları nedeniyle finansal sistemi kullanamadıkları için birçoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi. Ruslar bu yıl Türkiye'nin en büyük ikinci yabancı ziyaretçi grubunu oluşturdu.

Maliye bakanı, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak'ta "savaşla çevrili olduğunu" bir başka giriş kaynağı olarak gösterdi. Türk şirketlerinin ve şahıslarının, ülke dışında tutulan paraları ülkelerine geri gönderdiklerini de sözlerine ekledi - bu fenomenin bazen nakit bazlı olduğunu da söyledi.

Batı başkentlerinde nakit kullanmanın fonların gerçek kökenlerini izlemeyi imkansız kıldığına dair endişelere rağmen, tüm para meşruydu, dedi.

Nebati, girişlerin devam edeceğini tahmin etti ve karşı karşıya olduğu 100 milyar dolarlık enerji ithalatı faturasına rağmen Türkiye'nin önümüzdeki yıl bir ödemeler dengesi krizinden "çok rahat" kaçınacağına olan güvenini dile getirdi.

Maliye bakanı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı büyük miktardaki doğalgazda indirim için çok bastırdığını söyledi - bu da Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletecek ve önümüzdeki yaz yapılması planlanan kritik seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek. Türkiye ayrıca Rus Gazprom'dan ödemeyi erteleme seçeneği istiyor. Nebati, her iki cephede de "iyi haber" beklediğini söyledi.

Bakan ayrıca, ülkenin güney kıyısında bir atom santrali inşa etmek için Rusya'nın devlet nükleer kurumu tarafından Türkiye'ye para aktarıldığını da doğruladı - analistler, Türk merkez bankasının döviz rezervlerini yaklaşık 5 milyar dolar artırdığını söylüyor. 10 milyar dolar. Miktarı vermeyi reddetti.

Üç yıl içinde Türkiye'nin üçüncü maliye bakanı olan Nebati, Erdoğan'ın alışılmışın dışında ekonomi politikasını güçlü bir şekilde savundu ve ülkenin bir "dönüşüm"den geçtiğini vurguladı.

Faiz oranlarını yükseltmenin enflasyonu frenlediğine dair yerleşik ekonomik ilkeyi reddeden Erdoğan, büyümeyi teşvik etmek için borçlanma maliyetlerini düşürmekte ısrar ederken, birbirini izleyen para krizlerine ve aşırı yüksek enflasyon krizlerine başkanlık etti.

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Merkez bankası geçen hafta enflasyonun Eylül ayında yüzde 83'ü geçmesine rağmen üçüncü ay için faiz oranlarını düşürdü .

Türkiye cumhurbaşkanı, yerli üretimi artırmak, istihdam yaratmak ve ihracatı artırmak için 12 ayda ABD doları karşısında değerinin yaklaşık yarısını kaybeden zayıf liradan yararlanacak yeni bir ekonomik model izlediğini savunuyor.

Ancak türbülans, refahta keskin bir düşüşe neden oldu ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 2013'te yaklaşık 12.500 dolardan geçen yıl yaklaşık 9.500 dolara düştü.

Nebati, ülkenin aşırı güçlü lirası, yüksek dış borcu, büyük miktarda ithalatı, düşük yerli üretimi ve "ülke dışına servet transfer edilmesi" nedeniyle on yıl önceki görünür zenginliğin "sanal bir zenginlik" olduğunu söyledi.

Ancak birçok Türk'ün "acılı bir dönem" geçirdiğini ve kendisinin yurtdışına seyahat ederken satın alımlarını sınırlamak zorunda kaldığını itiraf etti. Ancak hükümetin, bu yıl iki asgari ücret artışı da dahil olmak üzere sosyal transferler yoluyla acıyı sınırlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Financial Times

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