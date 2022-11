Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk"

Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri coşkuyla bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri tüm kalbimizle, Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bu şehrin de bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Bizim de düşüncemiz hep Antep'ten yanadır, hep milletten yanadır, hep vatandan yanadır.



Bunun için 20 yıldır gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken, attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede, verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz vardı, yanımızda Antep vardı. Sordum, şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Dediler ki şu an itibarıyla 60 bin, gelişler devam ediyor dediler. Biz vesayetin oyunlarını işte sizlerle beraber bozduk.

Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını, emeğimizle, üretimimizle, alın terimizle beraber boşa çıkardık. Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline dönüştürmeye hazırlanırken yine milletimizle birlikte, yine Antep'te sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Hazır mısınız?

"Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir"

Bin yıldır kanlarımızla sulayarak vatan haline getirdiğimiz bu topraklar üzerindeki hesapları, özellikle hesap yapanlar da yok değil var. Onlar da boş durmuyor. Onlar da kendi etki alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunun için bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Hele hele köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından asla sapmadan 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Bunun için gelin hep birlikte en gür sesimizle ahitleşelim.



"Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor"

Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların elinde de aynı senaryo vardı. Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalistlerin tezgahını her defasında başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor.

"Birileri kıta kıta geziyor"

Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı Almanya, sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacaklar. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.



Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal, bu ülkeyi Düyun-u Umumiye'den, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık.

"Bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize yeteriz"

Bu kardeşiniz 2013'te IMF'le kapıları kapattı mı? IMF'e sizinle işimiz bitti dedi mi? Ve sizinle bundan sonra işimiz yok dedi, o gün bugün bizim IMF'le herhangi bir şeyimiz yok. Ama CHP ne yaptı? O IMF'nin temsilcileriyle İstanbul'da otellerde bir araya geldiler. Onlar varsın yine onlarla birlikte yürüsünler. Ama bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor.

"Aklı başında kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça açar"

Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.