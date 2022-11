DİSK yönetimi terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bıraktı.

Çerkezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı noktanın bir insanlık suçuna tanık olduğunu belirterek, "Buradan bir kez daha bu insanlık dışı, halk düşmanı katliamı lanetliyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden insanlarımızı anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Bu katliamlara asla alışmayacaklarını da vurgulayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Bu katliamlarla yaratılmaya çalışan korku iklimine teslim olmayacağız. Bilinsin ki her zaman hakikatin ve adaletin takipçisi olacağız. Burada yitirdiğimiz arkadaşlarımıza, çocuklarımıza sözümüz olsun ki DİSK olarak her zaman ve her yerde katliamlara ve savaşlara karşı duracak ve her zaman, her dönemde insana, emeğe ve yaşama sahip çıkacağız. Yine sözümüz olsun ki bu ülkede, bu topraklarda adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Tekrar başımız sağ olsun."