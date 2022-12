Adalet Bakanlığı harekete geçti: Cinsel istismar araştırma komisyonu kuruluyor

H.K.G'nın 6 yaşından itibaren istismara uğradığına yönelik tartışmalardan sonra, hem hükümet hem de TBMM'deki tüm partiler her türlü çocuk istismarının önüne geçilmesi için yeni tedbirleri gündeme taşıdı. Bu kapsamda, siyasi partilerin uzlaşması ile çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar başta olmak üzere her türlü istismarın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Komisyonun kurulmasına ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak Salı günü yapılması konusunda gruplar arasında mutabakat sağlandı. Komisyon sadece çocuklara yönelik cinsel istismar değil, PKK terör örgütü tarafından çocuk yaşta dağa kaçırılan ve istismar edilen çocuklarla ilgili de çalışma yapacak.