TRT 2'de, yeni yılda da her akşam farklı bir film yayınlanacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de ocak 2023'te her gün 21.30'da farklı bir film orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

1 Ocak'ta "Tuesdays with Morrie" (Morrie ile Her Salı), 2 Ocak'ta "Solyaris" (Solaris), 3 Ocak'ta "Kon-Tiki", 4 Ocak'ta "Koridor", 5 Ocak'ta "L'odyssee" (Derinliklere Yolculuk), 6 Ocak'ta "Mukağali", 7 Ocak'ta "Carte Blanche" (Beyaz Sayfa), 8 Ocak'ta "Waiting for the Barbarians" (Barbarları Beklerken), 9 Ocak'ta "Secret Agent" (Gizli Ajan), 10 Ocak'ta "Los versos del olvido" (Unutulmuş Dizeler), 11 Ocak'ta "Kumbara", 12 Ocak'ta "Cigan" (Çingene), 13 Ocak'ta "Cortex" (Korteks), 14 Ocak'ta "It's a Wonderful Life" (Şahane Hayat), 15 Ocak'ta "Journeyman" filmleri yayımlanacak.

16 Ocak'ta "Sabotage" (Sabotaj), 17 Ocak'ta "Foglyok" (Tutsaklar), 18 Ocak'ta "Çatlak", 19 Ocak'ta "Zalozhniki" (Rehineler), 20 Ocak'ta "Omar and Us" (Omar ve Biz), 21 Ocak'ta "Ghahreman" (Kahraman), 22 Ocak Pazar 21.30 American Violet (Amerikan Menekşesi), 23 Ocak'ta "The Last of the Mohicans" (Son Mohikan), 24 Ocak'ta "Operasjon Arktis" (Kutupta Macera), 25 Ocak'ta "Tatil Kitabı", 26 Ocak'ta "Belle et Sebastien, l'aventure continue" (Belle ve Sebastian 2: Sevgili Dostum), 27 Ocak'ta "Mia et le lion blanc" (Vahşi Dostum), 28 Ocak'ta "Di jiu tianchang" (Elveda Oğlum), 29 Ocak'ta "Sleepless in Seattle" (Sevginin Bağladıkları), 30 Ocak'ta "La Pointe Courte" (Paralel Yaşamlar), 31 Ocak'ta ise "Remi sans famille" (Kimsesiz Çocuk Remi) izlenebilecek.