İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesinin 4. fıkrasında; "Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kuramlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir." hükmü ile beşinci fıkrasında; "(5)Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67764313 sayılı görüş yazısında; "Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamındaki hizmet puanı, MEBBIS/e-Personel/Görev Bilgileri/Destekleme ve Yetiştirme Kursları ekranında yer alan kayıtlar; belleticilik kapsamındaki hizmet puanı ise MEBBIS/e-Personel/Görev Bilgileri/Belletmen Görevlendirme Bilgileri ekranında yer alan kayıtlar esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamdaki kayıtlar en fazla bir yıllık girilebilmekte, ileriki tarihlere ilişkin kayıtlara hizmet puanı verilmemekte, hizmet puanı içinde bulunulan aya ait olan bir kayıt bulunması halinde ayın ilk gününde sisteme yansımaktadır." açıklamasına yer vererek DYK yönelik hizmet puanlarının ileri tarihli olarak girilemeyeceğini açıkça vurgulamıştır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR