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Ticaret Bakanı Muş'un Venezuela'daki temasları

Bakan Muş:- "2016'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kararlı şekilde ortaya koydukları irade ve liderlik sayesinde ticaret hacmimiz katlanarak artmış ve 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkmıştır"- "Türkiye'nin üretim kapasitesi, Venezuela'nın zengin doğal kaynakları bize yapabileceğimiz kayda değer bir potansiyel sunmaktadır. İki ülke ekonomileri birbirini tamamlayıcı niteliktedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 07:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 07:11
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Ticaret Bakanı Muş'un Venezuela'daki temasları

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacmine işaret ederek, "2016'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kararlı şekilde ortaya koydukları irade ve liderlik sayesinde ticaret hacmimiz katlanarak artmış ve 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkmıştır." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla Miraflores Sarayı'nda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Uluslararası Üretken Yatırım Merkezi (CIIP) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Muş, buradaki konuşmasında, heyetlerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Venezuela'ya teşekkür ederek, "Heyetimizde Türk iş dünyasının ve saygın özel sektör derneklerinin başkanları ile temsilcileri bulunmaktadır. Venezuela ile olan ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi adına önemli ve somut adımları bu vesileyle daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz." dedi.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerinde kayda değer bir ilerleme sağladığını hatırlatan Muş, "2016'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kararlı şekilde ortaya koydukları irade ve liderlik sayesinde ticaret hacmimiz katlanarak artmış ve 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkmıştır." diye konuştu.

Muş, Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke ticaretine yaptığı katkıya değinerek, "THY haftada 7 frekans olarak yaptığı karşılıklı seferlerde, THY kargo ise yaptığı kıymetli lojistik katkılarıyla ticaretimizin arttırılmasında adeta köprü vazifesi görmektedir. İstanbul Karakas arası doğrudan uçuşlar dörtten yediye çıkarıldı." dedi.

İki ülke arasındaki temasların sonuç verdiğini, karşılıklı ilginin ticarete yansımaya başladığını belirten Muş, 2020'den bu yana yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının mihenk taşı olduğunu bildirdi.

Muş, ekonomik ilişkilerin daha da çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin üretim kapasitesi, Venezuela'nın zengin doğal kaynakları bize yapabileceğimiz kayda değer bir potansiyel sunmaktadır. İki ülke ekonomileri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Venezuela makamları ve girişimcilerimizle mevcut ilgiyi sahip olunan potansiyelle birleştirerek daha fazla nasıl ticaret yaparız, sorusuna cevap vermek üzere buradayız." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıdan yol gösterici fikirlerin ortaya çıktığına inandıklarını aktaran Muş, "Bu imkanları, önerileri ciddiyetle ve samimiyetle değerlendirecek, uygun bulunan opsiyonları hayata geçirmek üzere somut adımlar atacağız." dedi.

- "Tüm girişimcilere devlet olarak desteğimiz ve rehberliğimiz olacak"

Bakan Muş, Türk müteahhitlerinin Venezuela'da altyapı, üst yapı ve endüstriyel inşasında önemli katkılar sunmaya hazır olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Müteahhitlik hizmetlerinin yanı sıra gıda, enerji, madencilik, turizm gibi birçok sektörde işbirliği imkanları ve fırsatları bulunmaktadır. Söz konusu fırsatlardan istifade etmek adına inisiyatifi alan tüm girişimcilere devlet olarak desteğimiz ve rehberliğimiz olacak."

Venezuela ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için en üst düzeyde bir iradenin bulunduğunu vurgulayan Muş, "İki ülke özel sektörünün bu momentumdan istifade ederek gerekli genel dinamizmi ortaya koymasıyla arzu edilen noktaya daha da yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Muş, toplantının düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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