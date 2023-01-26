Eski MHP'li vekilin ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kahramanmaraş 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ve yengesi Naciye Dedeoğlu ölü bulundu
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 09:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 09:31
Kahramanmaraş'ta Dedeoğlu çiftinden haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Evin içine giren yakınları Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'nu (72) yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekilimiz, Mesut DEDEOĞLU'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu doğalgaz zehirlenmesinden dolayı vefat etmiştir. Cenazeler 26 Ocak perşembe günü öğle namazına müteakiben Kahramanmaraş Ulu Cami'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet etsin" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız