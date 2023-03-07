Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Soru : 2001 Mayıs ayında tam teşekkülü hastaneden almış olduğum % 40 oranında engelli raporumla sağlık bakanlığının açmış olduğu engelli kadrosundan 07-06-2001 tarihinde memur olarak göreve başladım akabinde 2001 eylül kasım ayı gibi zaman dilimi içerisinde vergi dairesinden almış olduğum % 45 oranında üçüncü derece vergi muafiyeti belgesini aldım bildiğim kadarı ile 18 yıl yetiyor emekli olabilmem için. V.H.K.İ kadrosundayım. 4/2 kadro derecem emekli olabilmem için ne yapmam gerekir nasıl bir yol izlemem lazım her hangi bir belge evrak yani yeniden rapor gibi isterler mi direk engelli kadrosundan girdim bilfiil 22 sene çalışmışlığım var emekli maaşım ne kadar olur tazminat ne alırım halen daha hastanede çakışmaktayım cevap yazar bilgilendirirseniz yardımcı oluşanız memnun olurum teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 e tabi memurlar, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış kişilerdir ve emeklilik mevzuatının uygulanmasında 5434 hükümleri esas alınmaktadır.

5434 hükümlerinde engellilik mevzuatından yararlanarak göreve başlamış olan memurların en az 15 hizmet yılları olduğunda emeklilik hakkının kazanılacağı belirtilmiştir.

Bu şekilde en az 15 hizmet yılı olan memur göreve başladığında da en az % 40 oranında engelli olduğunu belirtir sağlık raporuna sahip olduğundan istediği zaman emeklilik müracaatında bulunabilir. Ayrıca bu şekilde olanlar için SGK tarafından ayrıca bir belge istenilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Ancak, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü gereği de, göreve girdikten sonra haklarında düzenlenen sağlık raporlarına göre de işlem yapılabilmektedir. Bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir. SGK Sağlık Kurulu bu incelemeyi yapması sonucu memurun çalışma gücündeki kayıp oranını;

- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse memurun da en az 5760 gün (16 yıl) hizmeti varsa emekli olması mümkün olmaktadır.

- Şayet % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit ederse bu defa en az 6480 gün (18 yıl) hizmet aranmaktadır. Ancak, çalışma gücü kaybına istinaden emekli olanlar için ise SGK tarafından ayrıca bir belge istenilebileceğini değerlendirmekteyiz.

Engelli emekliliği için izlenecek işlem:

Memurluğa başlamanız engellilik mevzuatına uygun olarak yapılmış olduğunu belirtmeniz nedeniyle sizin yapabileceğiniz ilk işlem, belirttiğiniz bilgilere göre 15 hizmet yılından fazla hizmetinizin olması nedeniyle ve ayrıca herhangi bir rapora ihtiyaç duyulmadan görev yapmış olduğunuz Kuruma, engellilikten dolayı emeklilik talebinde bulunmanız olacaktır.

Bu şekilde talebiniz olduğunda Kurumunuz, hakkınızda gerekli belgeleri SGK na göndermek suretiyle emeklilik işlemlerinin yapılmasını talep etmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz ve SGK dan bilgi gelene kadar da sizin Kurumunuzla ilişiğinizin kesilmemesi gerektiğini de ayrıca değerlendirmekteyiz.



ANCAK, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı nedeniyle bir emeklilik talebiniz olursa bu defa şartlar değişir ve % 40 engellilik oranınıza göre emeklilik şartlarından olan hizmet şartı 5400 (15 yıl) günden 6480 (18 yıl) güne çıkar ve bu şarta tabi emeklilik talebinde bulunulur ise SGK tarafından ayrı bir sağlık kurulu raporu istenilebileceğini değerlendirmekteyiz.



Emekli ikramiye, emekli aylık tutarı

5434 sayılı Kanuna tabi memurlarda normal emeklilik, engellilikten dolayı emeklilik, malulen emeklilik için hem aylık bağlama sistemi hem de emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi aynıdır ve hiçbir değişkenlik göstermez. Sadece aylık bağlanmasında ve emekli ikramiyesi ödenmesinde memurun görevi, tahsili, derecesi, kademesi (ek göstergeyi etkileyen kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesi ile ek göstergeyi etkilemeyen emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi)ek göstergesi, hizmet yılı ve bunlar esas alınarak memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı gibi unsurlar uygulandığında bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarında değişkenlik gösterir.

Bu nedenle, kendi derece kademeniz, hizmet süresiniz, ek göstergeniz, görev unvanınız gibi bilgiler esas alınarak emekli ikramiye, emekli aylık tutarlarınızı,

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapabilirsiniz.

