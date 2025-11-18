Özel, Milli Dayanışma Komisyonu'ndaki vekillerle görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki milletvekilleri ile perşembe günü toplantı yapacaklarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 21:50, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 21:44
Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun cuma günü yapacağı toplantıya ilişkin sorusu üzerine Özel, "Komisyondaki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız." yanıtını verdi.