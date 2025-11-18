Hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında 'damar yolu' kavgası
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hasta yakını ile hemşireler arasında "damar yolu bulamama" meselesi nedeniyle çıkan tatışma kavgaya dönüştü.
Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Yasin T. isimli şahıs, eşi Arzu A.'yı Aile Sağlığı Merkezine götürdü. İddiaya göre, merkezde görevli hemşireler Murat G. ve Seda K. ile hasta yakını arasında damar yolu tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde araya girenlerin tarafları güçlükle ayırdıkları gözlendi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine Yasin T., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.