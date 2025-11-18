Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 trilyon dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye daha önce yapılan 600 milyar dolarlık yatırımın 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 22:34, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 23:04
Veliaht Prens bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

İmzaladıkları anlaşmayla, teknoloji, yapay zeka, malzeme, mıknatıslar ve benzeri birçok alanda birçok yatırım fırsatı oluşacağına dikkati çeken Veliaht Prens bin Selman, "(Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı yatırım) Bu rakamı 600 milyar dolardan neredeyse 1 trilyon dolara çıkaracağımızı duyuracağımızı düşünüyorum." dedi.

Veliaht Prens bin Selman, ABD ile iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak birçok alanda birçok anlaşma imzaladıklarını ifade ederek, Suudi Arabistan'da iş gücü açısından bu anlaşmaların önemli olduğunu ve ABD ile ilişkilerinin gelecekteki birkaç on yıl içinde daha da derinleşeceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD ile imzalanan anlaşmayla Suudi Arabistan için de birçok fırsatın doğacağını söyleyen Veliaht Prens bin Selman, yarı iletkenler alanında yaklaşık 50 milyar dolarlık harcama yapacaklarını, uzun vadede bu miktarın yüz milyarlarca dolara çıkabileceğine işaret etti.

- "Abraham Anlaşması'nın bir parçası olmak istiyoruz"

Veliaht Prens bin Selman, İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeyi hedefleyen "Abraham Anlaşması"na ilişkin "Anlaşmanın bir parçası olmak istiyoruz, ancak iki devletli çözümün net bir yolunu güvence altına aldığımızdan da emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gazze konusunda Veliaht Prens bin Selman, "(İsraillilerin ve Filistinlilerin) Bölgede barış içinde bir arada yaşamalarını istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Veliaht Prens, ABD ve İran arasındaki görüşmeler konusunda bir anlaşmaya varılması için yakından çalışma yürüttüklerini ve bu konuda ne olacağını bekleyip göreceklerini belirtti.

11 Eylül saldırılarına ilişkin ise Veliaht Prens bin Selman, "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) belgeleri ve diğer belgelere göre Usame bin Ladin, Suudi Arabistanlıları ve o olayı, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini yok etmek için kullandı. Buna inanan herkes Usame bin Ladin'e yardım ediyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Veliaht Prens bin Selman, bir basın mensubunun sorusu üzerine, ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de öldürülmesine ilişkin bu durumun "acı verici olduğunu" belirterek, "Suudi Arabistan'da gerekli tüm soruşturma adımlarını attık, böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için sistemimizi iyileştirdik. Bu acı verici ve büyük bir hata, bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

