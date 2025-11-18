Kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti
Samsun'un Kavak ilçesinde kendini vuran polis memuru Aydın O. (42) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.30 sıralarında Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün mescidinde meydana geldi. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği'nde görev yapan 2 çocuk babası Aydın O. (42) girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla kendini vurdu. Sivaslı olduğu öğrenilen polis memuru hayatını kaybetti. Aydın O.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.