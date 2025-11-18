Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Bolu'da cezaevlerinden 172 şikayet geldi: TBMM heyeti yerinde denetlendi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyonu, Bolu'daki F ve T Tipi cezaevlerinden gelen 172 şikayet üzerine kente gelerek incelemelerde bulundu. Mahkumların barınma, sağlık ve sosyal şartlarını yerinde denetleyen Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, "Cezanın insan onuruna yakışır bir şekilde infaz edilmesi gerekiyor" dedi.

18 Kasım 2025
Bolu'da cezaevlerinden 172 şikayet geldi: TBMM heyeti yerinde denetlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Bolu'da bulunan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığındaki heyette, Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

Bolu'ya gelen komisyon üyeleri ilk olarak Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret ederek kentteki cezaevi yapıları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aydın'ın makamındaki görüşmenin ardından heyet, iki ceza infaz kurumuna giderek çeşitli birimlerde inceleme gerçekleştirdi. Heyet, mahkum ve tutukluların barınma, sağlık, sosyal faaliyet ve güvenlik şartlarıyla ilgili detaylı bilgi alırken, cezaevi yönetimiyle de değerlendirme toplantısı yaptı.

İncelemelerin ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Alt Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, "Eğer tutuklu ise yargılama boyunca eğer hükümlü ise mahkemenin verdiği cezanın insan hak ve hürriyetineyakışır bir şekilde, insan onuruna yakışır bir şekilde infaz edilmesi gerekiyor. Bu infazın sonucunda da cezası infaz edilen kişinin mümkün olduğu kadar hak ve hukukunun korunması gerekiyor. O yüzden de hukuku geliştirmek, devletin faaliyette bulunduğu her alanda kukun tam, olgun bir şekilde uygulanmasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

Şehir şehir cezaevlerini denetlediklerini ifade eden Alkayış, "Komisyonumuz ilk başta Sincan Cezaevi yerleşkesini ziyaret etti. Daha sonra Diyarbakır, Midyat, Mardin, Erzurum ve Erzincan infaz kurumlarını ziyaret ettik. Tekrar 12 Mayıs tarihinde Sincan Cezaevini incelemek için bir daha ziyaret ettik. Dün Düzce Cezaevindeydik. Bu günde Bolu'dayız. Yerinde yapılan çalışmaları incelemek istiyoruz. Buradan 172 tane başvuru oldu çeşitli alanlarda. Başvuruların niteliği ve kapsamıyla ilişkin milletvekili arkadaşlarımızla beraber günün ilk saatlerinden beri incelemelerde bulunduk. Komisyonumuz bütün siyasi partilerden oluşan temsilcilerdenoluşuyor. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Ceza ve TevkifevleriGenel Müdürlüğü ve paydaş kuruluşlarla çalışma yapacağız. Komisyonumuzda konuşacağız ve bunu bir rapora dönüştüreceğiz. Raporu da komisyonumuza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Alkayış son son olarak şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hakları konusu her yerde söylüyoruz, duran değil dinamik bir alan. Her gün beklentiler artıyor. Bu saha kendini yeniliyor. Bizlerde beklentilere uygun olarak, parlamento olarak beklentilere uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayırlara verile olmasını temenni ediyorum."

