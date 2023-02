Bakan Ersoy: Malatya'da ölü sayımız maalesef bin 71'e çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı.

Malatya'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının bin 71'e, yaralı sayısının ise 9 bin 108'e çıktığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarında toplamda 25 bin 774 personelinin sahada görev yaptığı aktan Bakan Ersoy, kente faaliyet gösteren market ve eczanelerin yarısının hizmete vermeye başladığını belirtti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Bakan Mahmut Özer de koordineli olarak sürecin yönetilerek yeme, içme, barınma ile özellikle çocuk ve kadınlarla ilgili ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde sağlandığını kaydetti.

Vatandaşlara sadece toplanma merkezleri ve çadır merkezlerinde değil tüm noktalarda ulaşıldığını dile getiren Özer, "Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde el birliğiyle, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak bu süreçleri hızlı bir şekilde atlatacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren her türlü talimatı verdiğini ve bakanların da sahada aktif olarak çalıştığını söyleyen Bakan Özer, "Devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Hiçbir birim diğer birimden daha ön planda değil. Herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Herkese minnettarız" dedi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok geniş bir yayılıma sahip olduklarına işaret ederek, tüm ilçelerde ve köylerde lojistik destekler ile mekanizmaların güçlü olduğunu kaydetti.

"10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak söz konusu on ilde yurtlarda, okullarda, pansiyonlarda, uygulama otellerinde ve öğretmenevlerinde olmak üzere şu an itibariyle 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti verdiklerine işaret eden Bakan Özer şunları söyledi:

"İnşallah bu sayıyı giderek artıracağız. Diğer taraftan şu anda sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz organizasyona destek veriyorlar. Bu süreçlerde çok kritik olan, özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın psikolojik destek mekanizmalarına destek olmak üzere yaklaşık 2 bin psikolojik rehber ve danışman öğretmenimiz sahada on ilimizde yaygın bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor. Yine yaklaşık iki yıl önce başlatmış olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı AFAD iş birliğinde arama kurtarma biriminden 4 bin 136 öğretmenimiz on ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce açıklamıştık, mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretmeyle ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp on ilimize dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz, 400 bin kumanya dağıtıyoruz. 60 tane de seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik. Emek veren tüm öğretmen tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya'da da bu süreçleri organize bir şekilde yürüterek bu süreçleri atlatacağız."