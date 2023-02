Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı." dedi.

Erdoğan, depremin etkilediği Osmaniye'de yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin 10 büyük ilde çok büyük yıkımlara sebep olduğunu, Osmaniye'nin de depremin vurduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünden bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.

Erdoğan, Osmaniye'de 326 binanın yıkıldığını, 877 vatandaşın vefat ettiğini, 2 bin 220 vatandaşın ise yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız felaketin derinden etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum. Devletimiz, tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. "

- "Bir yıl içerisinde konutları bitireceğiz"

Vatandaşların, devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, "Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları 100 binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "afet bölgesi" ilanından, Parlamento'da "olağanüstü hal" kararına kadar tüm adımları attıklarını söyledi.

Daha önce, enkazın kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın, bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. Ve bu 10'ar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz."

Erdoğan, en önemli adımlardan bir tanesinin de talep edenleri Antalya'daki, Alanya'daki otellerde misafir etmek olduğunu, Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferler düzenleneceğini kaydetti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tüm konutları bir yıl içinde ayağa kaldıracaklarını, bunun imtihanını Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti.

Depremzede çocuklarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."

Çadır kentteki taziye çadırına geçen Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.