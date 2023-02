Bakan Yanık'tan, refakatçisi bulunmayan depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak, hem kurum bakımımızda olan sakinlerimiz hem göçük altından çıkacak barınma ihtiyacı olan çocuklarımız ve diğer bireylerle ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Bu anlamda herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Yanık, refakatçisi bulunmayan depremzede çocuklara ilişkin, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çocuklar da dahil kurum bakımında olan bütün engelliler ve yaşlılarla ilgili çok hızlı şekilde gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Bakan Yanık, "Riskli bölgelerde olan vatandaşlarımız, buna çocuklar, engelliler, yaşlılar dahil, hepsini güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağladık ve şu anda gerekli çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

Gerek kurum bakımında gerek göçük altından çıkan ve refakatçisi, ailesi yanında olmayan çocuklarla ilgili bütün tedbirleri aldıklarını, yerleştirmeleri ve takiplerini yaptıklarını söyleyen Derya Yanık, şöyle devam etti:

"Bunun dışında, eğer önümüzdeki günlerde yeni refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kuruluşlarımızı, mekanlarımızı hazırladık, personelimize ilgili görevlendirmeyi yaptık. Şu anda bakanlık olarak hem kurum bakımımızda olan sakinlerimiz hem göçük altından çıkacak barınma ihtiyacı olan çocuklarımız ve diğer bireylerle ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Bu anlamda herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum. Vatandaşlarımızın hassasiyetinden dolayı son derece biz de etkileniyoruz, bundan dolayı mutluyuz. Ancak endişeye mahal yok, gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında refakatsiz çocuklarımızla alakalı, olabilir ki hastanededir, tedavi görüyordur. Refakatsiz çocuklarımızın herhangi bir şekilde 'ailesiyim, yakınıyım, akrabasıyım' hiç kimseye teslim edilmemesi noktasında Sağlık Bakanlığımızla da doğrudan koordinasyonumuz var. Yakından takip ediyoruz bunu."

Kimliğini tespit etme imkanı bulunmayan çocukların, enkazın başında duran "akrabasıyım, yakınıyım, komşusuyum" diyen hiç kimseye teslim edilmemesi konusunda da çok açık duyurular yaptıklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Şu anda gerek ayni yardım, gerek diğer psikososyal destekler konusunda bütün hazırlıklarımız tamamlamış, çocuklarımızın her türlü ihtiyaç malzemesini temin etmiş vaziyetteyiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, herhangi bir ihtiyaçları bulunmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak bizim milletimiz yardımseverdir, bizim milletimiz dayanışmayı önemser. Dolayısıyla bu anlamda gönüllülerimizin desteklerine kapılarımızı kapatmıyoruz. Gönüllülerimizin desteklerine, yardım taleplerine her zaman sonuna kadar açığız. Bunu da ayrıca arkadaşlarımız koordine ediyorlar. Ama bu, bir yerde bir ihtiyacın olduğu, bir açıklığın, yetersizliğin olduğu anlamına gelmesin çünkü şöyle bir takım konuşmalar zaman zaman bize de geliyor, 'x kurumdaki çocuklarla ilgili şöyle bir ihtiyaç varmış.' Hayır arkadaşlar, akut ihtiyaçlarımızın tamamını devlet olarak karşılayacak, çocuklarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın ihtiyacını hızlıca giderecek organizasyonu zaten yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ancak gönüllülerimizin katkıları da bizim için kıymetlidir. Bunları da geldiği zaman gerekli organizasyonları yapıp, ilgili yerlere dağıtıyoruz. Bu anlamda hiçbir telaşa gerek yok. Üzüntümüz zaten büyük. Vatandaşlarımızın bir an önce enkaz altından çıkarılması, sağ olan vatandaşlarımızın kurtarılmasıyla ilgili çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Diğer türlü koordinasyonu da bizler yapıyoruz. Koordinasyona her türlü gönüllü desteğe kapımız açık. Ama telaş etmeyelim herhangi bir sıkıntımız yok."