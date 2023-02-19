Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.



7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.



Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son bilgileri AFAD Başkanı Yunus Sezer verdi. Sezer can kaybı sayısının 40 bin 689'a yükseldiğini söyledi.



Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ettiğini belirten Sezer, "430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 723 kişiyi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.



Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışması yapıldı. Kısa bir zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu da dün yaptığı açıklamada 82 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu söylemişti. Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

"250 bin çadır kurulmuş durumda"

İyileştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini katarsak 250 bin çadırımız kurulmuş durumda. 68 bin konteyner için altyapı çalışması tamamlandı. 318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz.

Bir taraftan da hasar tepit çalışmalarımız devam ediyor. 830 binin üzerinde hasar tespit çalışması tamamlanmış durumda.

e-Devlet'ten 445 bin başvuru yapıldı

Konutları hasar görmüş olan vatandaşlarımızın kira ve taşınma yardımları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 445 bin başvuru yapıldı. Başvuruyu vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabiliyor.