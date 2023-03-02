2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

Soru: Merhaba, ben ilk memuriyete 01.03.2001 tarihinde başladım. Kadrom VHKİ olup Lisans mezunuyum ve doğum tarihim 30.04.1972 dir. Memuriyet öncesi SSK lı olarak toplam 910 günüm var. İlk SSK olarak işe giriş tarihim ise 01.09.1989 dur.

Yani ilk sigorta girişim henüz 18 yaşımı doldurmadan uzun vadeli sigorta kapsamında (staj olarak değil) yapıldı ve toplam süresi de 30 gün dür.

Söz konusu hizmetlerimin askerlik süremle beraber (askerlik 18 ay) birleştirilmesini yaptırdım ve netice itibariyle e-devlet üzerinden yaptığım kontrolde HİTAP ta toplam 26 yıl hizmetim gözükmektedir. Ancak 18 yaş öncesi hizmetim prim olarak sayılmış fakat emeklilik yaşımda değişiklik olmayıp tabi olduğum yaş 57 olarak gözükmektedir. Esasen 18 yaş öncesi 30 günlük prim süremin 18 yaşımı doldurduğum 30.04.1990 tarihinden itibaren sayılıp emeklilik yaşımın da bu doğrultuda hesaplanarak emeklilik yaş şartım 52 olarak olması gerekmez mi?

Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla..



Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanların tüm hizmetleri 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tek bir yapıda birleştirilmekte ve emeklilik işlemleri toplam hizmet üzerinden yapılmaktadır.

5434 e tabi memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, bu kişinin 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, dolayısıyla memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi etkili olmaz. Dolayısıyla memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır, sigortalı işe giriş tarihi belirleyici olmaz.

Sigortalılık başlangıcı işçiler için emeklilik hizmet ve yaş hesabında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Memurların emeklilik yaşının tespitinde, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmetler esas alınır, yani ilk çalışmaya başlama esas alınmaz. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise ilk defa çalışmaya başlamış olanlar kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaş olur.

EYT konusu ise tamamıyla farklıdır ve EYT konusuyla ilgili tekliften anladığımız 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak çalışanları kapsamaktadır. Bu durumda olanların memur emeklisi olabilmesi için de kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl hizmetlerinin (bu hizmetler içerisinde işçi, esnaf, borçlanılan askerlik vb. hizmetler de dahil edilir) olması gerekir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sizin için emeklilik yaş hesabında 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışma toplamınızın esas alınması gerektiğini, 18 yaş altı sigortalı çalışmalarınızın ve askerlik sürenizin de bu tarihten önce geçmiş olması halinde borçlanmış iseniz bu sürenin de esas alınması gerektiğini,

Ancak, emeklilik yaş hesabınızda sigortalı olarak çalışmaya başladığınız 1/9/1989 veya 18 yaşınızı doldurduğunuz 30/4/1990 tarihine gidip emeklilik yaşınızın tespit edilemeyeceğini, dolayısıyla Kurumunuzun yapmış olduğu işlemin doğru olacağını/olabileceğini,

değerlendirmekteyiz.

