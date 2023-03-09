MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

Bakan Özer sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre basında; "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı.

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi."

Cümleleri yer aldı.

Zorunlu Hizmet Nedir?

Öğretmenler ilk atandıklarında zorunlu hizmete tabi olarak göreve başlamaktadırlar.Ttüm öğretmenler zorunlu hizmeti tamamlamak zorundadırlar. Zorunlu hizmeti tamamlamayan öğretmen zorunlu hizmete tabi olmayan kurumlara yer değiştiremedikleri (mazeret ataması hariç) gibi kendi istekleri ile zorunlu hizmete tabi kurumlara gitmedikleri taktirde bakanlıkça resen zorunlu hizmet kurumlarına atanabilmektedirler.

Hangi Eğitim Kurumları Zorunlu Hizmet Kurumu?

Eğitim kurumlarından bazıları zorunlu hizmetin tamamlanabileceği zorunlu hizmet kapsamında iken bazı kurumlar değildir. 3 bölgeden oluşan hizmet bölgesi illerin hangisinde olursa olsun 6 alandan oluşan hizmet alanı 4,5,6 olan eğitim kurumları zorunlu hizmet kurumudur. Bu kurumlar bakanlıkça her yıl Ocak-Şubat aylarında belirlenmekte ya da güncellenmektedir. Son güncellemeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



Bu çizelgelere bakılarak 3 ile 7 yıl arasında değişen zorunlu hizmet durumu tespit edilebilir. Kaldı ki öğretmenler MEBBİS'ten de zorunlu hizmete tabi olup olmadıklarını ya da yapıyorlarsa tamamlamak için ne kadar süreleri kaldığını öğrenebilirler.

Eğitim Kurumlarının Zorunlu Hizmet Sürelerine Nasıl Bakılabilir?

Konuyu düzenleyen yönetmeliğe göre eğitim kurumlarının hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre kaç yıl zorunlu hizmet yapılacağına ilişkin madde şu şekilde;

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 42 - (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Bakanın açıklaması ne anlama gelmektedir?

Zorunlu hizmet yükümlülüğünü özellikle mazereti olan öğretmenler erteleyebilmektediler. Örneğin eşi zorunlu hizmeti tamamlamış bir öğretmenler. Erteleme her yıl Mart-Nisan ayında belgelendirerek yapılmaktadır. Fakat özellikle pandemi süreci ile birlikte MEB her yıl yayımladığı genelge ile zorunlu çalışma durumuna erteleme getirmektedir. Yani zorunlu hizmete tabi bir öğretmen mazereti de yoksa ve zorunlu hizmet kapsamında olmayan bir kurumda (1,2,3. Hizmet alanı) çalışıyorsa zorunlu hizmet kurumlarına atama istemek zorunda iken bakanlıkça açıklanan erteleme kararı gereği bu yıl da resen hiçbir yere atanmayacaklar. Yani zorunlu hizmet olmayan kurumlarda çalışmaya devam edebilecekler.

Bu durumdaki öğretmenler istemeleri halinde il içinde ya da il dışında zorunlu hizmete tabi kurumlara atama talebinde bulunabileceklerdir.

Deprem Bölgesindeki Okulların Tamamı Zorunlu Hizmet Olsun Talebi

MEB'in deprem nedeniyle aldığı bu karar sonrasında öğretmenlerden gelen en haklı talep olan "Deprem Bölgesindeki Okulların Tamamının" zorunlu hizmete tabi kurum yapılması (4,5,6. Hizmet alanı) talebinin de karşılanması yerinde bir karar olacaktır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye Ahmet KANDEMİR tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan dosyaya (yıllara göre bazı değişiklikler olsa da) bakarak ulaşabilirsiniz.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

