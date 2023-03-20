8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış (işçi, esnaf veya memur olarak), yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.



Soru 1- 1997 ile 1998 arasında 540 gün askerliğimi yaptım ve borçlanmasını ödedim .03.07.2000 tarihinde polis memuru olarak işe başladım e devlette uzun dönem hizmet başlangıcım 16.01.1999 gösteriyor bende eyt kapsamındayım. sgk uzmanları eyt kapsamında bütün sigorta kollarının aynı şartlara sahip olduğunu söylemektedir bu konuda bilgi verirseniz sevinirim



Soru 2- öncelikle iyi günler diliyorum, Nisan 1974 doğumluyum, askerliğimi 23/11/1998-23/05/2000 tarihleri arasında 18 ay er olarak yaptım. 12/02/2001-16/06/2001 yılları arasında vekil sınıf öğretmeni olarak görev yaptım. 12/05/2005-12/07/2005 tarihleri arasında özel bir şirkette çalıştım, akabinde 12/07/2005 yılından beridir de kesintisiz olarak kamuda memur olarak görev yapıyorum.

Sorularım : 1-Askerlik borçlanmamı yaparak eyt li olur muyum?

2-şayet eyt li olamayacaksam askerlik borçlanmamın emekliliğime bir etkisi olur mu?

bu konular hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkür ederim.



Kısa Detaylar/Değerlendirmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar genelde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına fiili olarak, yani SGK primleri tam olarak ödenmeye başlanmış olan kişilerdir.

Memurların 5434'e tabi olmaları için 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlamış olmaları gerekir. Yani memurların 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girebilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk veya memurluk kapsamında sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi fiili olarak çalışılmış ve SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin bulunması gerekir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili olarak çalışılmış hizmetleri bulunmayanlar, yani memur, işçi, esnaf gibi çalışması bulunmayanlar için emeklilik hizmet süreleri kadın ve erkek 25 hizmet yılı emeklilik yaşı da kadın için 58, erkek için de 60 yaşını dolduracağı tarih olur.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece askerlik/okul süresi olanlar:

Bu tarihten sonra göreve başlayanlardan askerlik veya okul süreleri dışında fiili olarak çalışmaya başlamış olanların aktif memurluğa başlamaları;

- 8 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 tarihleri arasında olanlar 5434'e,

- 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olanlar da 5510'a tabi olurlar.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sadece askerlik süresini borçlanmak 8 Eylül 1999 tarihinden önce aktif olarak çalışan kişi olarak değerlendirilmediğinden, memurun bu süreyi borçlanması 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışma hayatına başlamış kişi olarak kabul edilmeyeceğini değerlendirdiğimizden memur için bir avantaj sağlamayacağını, dolayısıyla da hem EYT kapsamına dahil etmeyeceğini, hem de 5434'e tabi tutulamayacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, staj süresinin başlangıcı da uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak prim ödenen bir süre olmadığından, bu bakımdan da 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışma kapsamına girmediğinden, staj süresinin de bir etkisinin olmadığını belirtebiliriz.



Memurlar için 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.



Ancak, mevcut kanun düzenlemeleri kapsamında yapılan bu uygulamanın değiştirilmesinin, yani 8 Eylül 1999 öncesi fiili çalışması olmayan ve sadece askerlik, okul süresi gibi borçlanma yapılan süreleri olanların da bu tarihten önce memurluk statüsünü veya fiili olarak çalışılmış bir hizmet olarak görünmeyi sağlayacak şekilde yeni bir kanun düzenlemesiyle mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, konu hakkında SGK na müracaat edip, yazılı olarak bilgi alınmasında da fayda olduğunu değerlendirmekteyiz.



Belirtilen konularda zaman zaman sitemizde değerlendirmelerimiz mevcut olup, ziyaret edilebilir.

NOT 2: Yapmış olduğumuz değerlendirmeler tamamıyla memur olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili olup, işçi veya esnaf olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili değildir.

