Akşener'den cezaevinde 35 dakikalık görüşme
Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i dün gizli bir şekilde ziyaret etti
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mart 2023 08:20, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 08:11
İYI Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i dün gizli bir şekilde ziyaret etti.
Özel izinle cezaevine giren Akşener, 35 dakika Çetin ile görüşürken, ziyaretin nedeninin Çetin'in birinci sıra milletvekili yapılmak istenmesi olduğu ileri sürüldü.
Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Avukat Eşref Bener Varol eşlik etti. Ümit Erkan DEMİRCAN