Bakan Karaismailoğlu: Bakü'ye kadar hızlı trenle gideceğiz

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının hizmete alınması dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı trenle Bakü'ye kadar gidileceğini belirterek, "Ankara'dan geliyoruz. Neyle geliyoruz, hızlı trenle. Sivas'a bunun en hızlısı yakışır. Hayaller bir bir gerçek oluyor. Sivaslılar, Yiğidolar her şeyin en iyisine layık. Sizin için her şeyin en iyisini yapmak içinde durmadan koşacağız. Doğru zamanda doğru adımlarla koşmaya hazır mısınız? 14 Mayıs'ta Sivas'ta sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Ankara'dan Sivas'a 2 saatte geldik. İstanbul'a Sivas'tan 6 saatte gideceğiz. İstanbul'da ki Sivaslı kardeşlerime selam olsun. Yollar kısalıyor, mesafeler kısalıyor, sevdiklerimize daha kısa sürede kavuşuyoruz. 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilen her şeyi bir bir gerçeğe dönüştürdük. 14 Mayıs'tan sonrada tüm hayalleri gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün hızlı trenle Sivas'a geldik. Burada mı duracağız, tabii ki durmayacağız. Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a hızlı trenle gideceğiz. Oda yetmez ta Bakü'ye kadar hızlı trenle gideceğiz" şeklinde konuştu.