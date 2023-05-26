Oktay: CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin

Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
TUSAŞ'tan dev ihracat
TUSAŞ'tan dev ihracat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Oktay: CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin

Birlik Vakıf Ankara Şubesi tarafından düzenlenen sohbet programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokole ilişkin "CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 02:33, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 02:36
Yazdır
Oktay: CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birlik Vakıf Ankara Şubesi tarafından düzenlenen sohbet programına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolü anımsatarak, "Yaptıkları 7 maddelik protokol metnine bakın tersinden okuyun. CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin. Yoksa Ümit Özdağ açısından başarılı bir metin. Ülkenin Cumhurbaşkanlığına aday olan birisine söylediği şu; 'Ben sana güvenmiyorum. Senin terör örgütleriyle mücadele edebileceğine inanmıyorum' diyor. Türkiye'nin milli üniter yapısını koruyacağına inanmıyorum, diyor. Yazılı hale getirelim, diyor. Sen vatandaşlığın da tanımını değiştireceksin inanmıyorum, diyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok aslında kendileri kendilerini ele veriyorlar. Neyin gerçek neyin algı olduğunu milletimiz görüyor" şeklinde konuştu.

"Bizdeki gelenek şudur; eğer bir şeyi yapamadıysak onun vebali bizdedir"

Oktay, "Bizim Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ndan farkımızı ben söyleyeyim. Aslında tek bir şikayette bulunmadık. Hiç kimseye parmak göstermedik, suçlamadık. Bizdeki gelenek şudur; eğer bir şeyi yapamadıysak onun vebali bizdedir. Bir şeyi eksik yapmışızdır. Kılıçdaroğlu ve ekibinde de tam tersi vardır; genelde suçlu olan milletimizdir. Kurumlardır. Her seçim yenilgisinde dikkat ederseniz Anadolu Ajansı'yla başlarlar, TRT ile devam ederler ve sıradan hepsi herkes suçludur. Depremzedelerimizi bile bu konuyla akla ziyan bir yaklaşımla onları dahi rencide edecek açıklamalarla onları bile suçlu ilan eden bir yaklaşım" dedi.

"Biz seferden sorumluyuz"

Haberin Devamı

Seçim sürecinde sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon amaçlı paylaşımlara değinen Oktay, "Sonuçta bir seçim bu, savaşa gittiğimiz yok. Seçim atmosferinde yapılan şeyler bazen haddini aşmış da olabilir. Bizim üzerimize düşen biz seferden sorumluyuz. Sosyal medyada oluşturulan algıya inananlar bırakın pişman olsunlar. Sosyal medyadaki oluşturulan algının gerçekliğine kendilerini inandırdılar. 14 Mayıs'ta bambaşka bir Türkiye'ye inandılar. Bu onların sorunu. Bu bizim sorunumuz değil. Birilerinin sürekli yalanını anlatmakla biz gecemizi gündüzümüzü geçiremeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hangi bir yalanını anlatarak gecemizi gündüzümüzü geçireceğiz. Bizim vaktimiz o kadar kıymetsiz değil ki. Biz vizyonumuzu, projelerimizi anlatarak bu arada onların iftiralarını tabi ki de anlatacağız. Vaktimize yazık" diye konuştu.

"Kendi aralarında bir ittifakları kalmadı"

Muhalefetin söylemleriyle toplumun birçok kesimini tehdit ettiğini belirten Oktay, "Gençlere, çalışanlara, memurlara korku pompalıyor. Yabancı yatırımcıları tehdit ediyor. Kendi aralarında bir ittifakları kalmadı. Bu millet terörle arana mesafe koymazsan sana iktidar yolu açmaz. Allah'tan üçüncü tur yok. Sabah kalkıp rüzgar ne taraftan ediyorsa tutum belirlerseniz bu samimiyetsizliktir. Rehavete kapılmadan durmak yok yola devam diyeceğiz. Yolumuz Türkiye Yüzyılı'nın inşası. Altyapı oluşturduğumuz Türkiye'de üst yapı oluşturacağız. Liyakat diye dolaşıyorlar ortada. Kendi veri iletişimini bile sağlayamayacak kadar teknoloji yoksunu bunlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği öneme değinen Oktay, "Gençler ülkenin sorunlarından uzak değil, biz bunu 15 Temmuz'da da gördük. Çanakkale ruhunun ayakta olduğuna şahit olduk. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Hiç kimse kendi bahçelerinde yaptıkları araştırmalarla harflere böldükleri gençleri tüm dünyada aynı çerçevede sınırlayamazlar. Teknofest gençliği diye ifade ettiğimiz gençlik bu aslında. Özgüveni olan, kendisine inanan, ben yaparım varım diyen. Teknofeste 1 milyonun üzerinde genç projelerle geliyor. Ülkenin geleceğini hayal ederek geliyor. Gençlerimiz sorumluluk alıyor. Yeter ki biz gençlerimizle ilgili sorumluluğu en az onlar kadar hissedelim. Gençlerin farklılığını görmeliyiz. Gençler kendisine gelip nasihat eden birini istemiyor. Gelecek vizyonunu oluşturalım diyor. Cumhurbaşkanımızın da söylediği bu, biz gençlerin misafiriyiz dedi. Gençlerimize güvenelim derim" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Gençlere verilen ve verilecek olan teşviklere de değinen Oktay, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını anımsatarak evlenmek isteyen gençlere 150 bin liralık destek sağlanacağını kaydetti.

"Girişimcilik boyutunda çok yoğun teşviklerimiz var"

Ev kadınlarına emeklilik yolunu açacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Sigorta primlerinin üçte birini bizim ödeyeceğimiz yolu açtık, uygulamaya sokacağız. Gençlerimizle alakalı üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma aşamasına kadar 2 yıllık sürede sağlık sigortasının karşılanmasıyla alakalı katkıyı veriyoruz. Girişimcilik boyutunda çok yoğun teşviklerimiz var. Ziraat mühendisleri başta olmak üzere kendi işlerini kurmak isteyenlere ciddi anlamda tarım sektöründe özellikle çok ciddi teşvikler vereceğiz. Aile ve Gençlik bankasıyla gerek aileye gerek gençlere önünü açan birçok projeyi içinde göreceksiniz. Sigorta ve benzeri şeyler de onun içerisinde"

Haberin Devamı

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini belirten Oktay, "İnşallah güzel haberler devam edecek" değerlendirmesini yaptı. Millet iradesine güvenmek gerektiğine değinen Oktay, 14 Mayıs seçimlerinin her türlü iç ve dış provokatif açıklamalara rağmen büyük bir katılımla barış ortamında ve demokrasi içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber