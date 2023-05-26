Kandil'e harekat yolda

Cumhurbaşkanı seçimini kendileri için ölüm kalım mücadelesi gören terör örgütleri, üzerlerindeki baskının kaldırılması beklentisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Hükümet ise bu süreçte örgütleri yakın izlemeye aldı. Seçimin ardından düğmeye basılacak. Terör örgütlerine büyük operasyonlar yapılacak. Irak'ta PKK'nın eğitim kampları vurulacak. Kandil kuşatma altına alınacak. Suriye'de PKK-YPG işgal alanlarında hava gücü İHA-SİHA artırılacak.

Uluslararası koalisyon, Kandil'e Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığını iletti. Ulaştığımız bilgilere göre, İran-PEJAK, Suriye-PYD-YPG ve Kandil elebaşıları 21 Mayıs'ta Sincar'da bir araya getirildi. Görüşme Sincar-Sinuni bölgesinde yapıldı. Toplantıda b&oum ...

YILMAZ BİLGEN