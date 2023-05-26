Deprem bölgesinde sınırları değişen mülkiyetlerin yeri 'ortofoto harita' ile belirleniyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için ortofoto haritaları üreterek, hangi mülkiyette nerede, ne derece kayma olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, Tapu ve Kadastro çalışanlarından da hayatını kaybedenler olduğunu, sıkıntılı bir süreç yaşandığını aktardı.

Mehmet Zeki Adlı, deprem bölgesinde mülkiyet durumu, konut yapımı gibi pek çok alanda kullanılacak ortofoto haritalandırma çalışması yaptıklarını ve kullanıma geçirdiklerini ifade etti.

Depremin bir yer kabuğu hareketi olduğunu, fay boyunca kaymaların çok fazla görüldüğünü belirten Adlı, depremin ikinci gününden itibaren tespitler yaptıklarını, kurtarma çalışmalarında ve depremzedeler için konut yapımında mülkiyet haritalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Genel Müdür Adlı, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ortofoto yöntemiyle yapılan bu çalışmaları bir yerde topladık. Haritaya dönüşmesi için koordinatlandırdık. Bunların koordinatlandırılması için Türkiye genelinde sabit GPS istasyonları dediğimiz noktalarımız var. 50-55 kilometre aralıklarla kurulan, 24 saat uyduda görüntü alan, gece-gündüz GPS aleti tutularak, santimetre hassasiyetiyle konum belirleyen bir sistem. Bu sistemde deprem bölgesindeki noktalarımız etkilendi. Depremin ikinci günü müdahale ederek o kaymaları sistemle tanıtarak, mevcut durumu iyileştirdik.

Bu haritalarda oradan aldığımız koordinatları güncel koordinata dönüştürerek hizmete sunduk. Talepler geldikçe, istenilen yerlerde harita üretiliyor ve kurumlara sunuyoruz. Hangi mülkiyette, nerede ne derece kayma var haritalarda her şey belli oluyor. 11 ilin tamamında bu kaymalara yönelik mülkiyet verilerindeki değişimlerin giderilmesiyle ilgili çalışmalara başladık. Artçılar devam ettiğinden köklü bir çalışmayı henüz başlatamadık. En kısa zamanda deprem bölgesinin tamamının fotometrik haritalarını üreterek, bilgileri çakıştırıp yeni veriler için yoğun çalışma yapacağız."

Vatandaşların, taşınmazlarında kayma ve koordinat durumuna yönelik talep etmeleri halinde de hizmet sunduklarını belirten Adlı, teknolojiyi yoğun bir şekilde takip ettiklerini belirterek, geçen sene Amasya'nın pilot il olarak belirlendiği üç boyutlu kadastro çalışmasının ülke genelinde yaygınlaştığını söyledi.

Adlı, şöyle devam etti:

"Üç boyutlu kadastro çalışması ile vatandaş, binasını, evini, dairesini e-Devlet'ten görebilecek. Kaç oda, kaç salon görebilecek bu çalışmayı başlattık. 15-20 ilde ihaleleri yaptık. Yani şu anda şimdi Ankara'da tıkladığınızda evinizin içini görebileceksiniz, dışarıdan hangi cephede olduğunu e-Devlet'ten girerek sokağına kadar göreceksiniz. Vatandaş gayrimenkul almak istediği zaman tabii mal sahibinin izni doğrusunda aynı bilgilere onlardan erişebilecek. Üç boyutlu olarak herkes mülkünü görebilecek."

Adlı, depremde binalar hasar gördüğünde kamusal hizmet verilemediğini, bu nedenle bölgeye gönderilen mobil tır ile çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Depremde önce Gaziantep'e, sonra Hatay'a mobil tırı yönlendirdiklerini belirten Adlı, "Mobil tırda tapuda yapılan bütün işlemler yapılabiliyor. Biz internet üzerinden, e-Devlet üzerinden çalışmalar yaptığımız için mobil tırımız da direkt uydudan sinyal alarak, internet bağlantısı kuruyor. Mobil tırı özellikle afetin ilk zamanlarında acil ihtiyaçlara cevap vermesi için düşündük. Mesela, deprem olduğu zaman kamu kurumlarının mülkiyet bilgisine, tapu kaydı bilgisine ihtiyaç duyduğunda mobil tırı yönlendirdik." dedi.

Vatandaşların plan örneği, tapu kaydı alacağı zaman da mobil tırda hizmet verdiklerini dile getiren Adlı, depremin ikinci gününden itibaren ilçelerde çadırlarda, karavanlarda da hizmet sunduklarını söyledi.

Dalyanlar, balık çiftlikleri, liman gibi deniz yapılarının kullanım haklarına yönelik çalışmaların olduğunu da vurgulayan Adlı, "Ürgüp, Göreme taraflarında yer altını delerek oteller yapılmış, mağara oteller var. Yer altında oluşturulan otellerin maliki belli de alta girildiğinde mülkiyet durumu ne olacak bununla ilgili çalışma yapıyoruz." dedi.