FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yapıldı, 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütünün güncel yapılmasında faaliyet yürütenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan N.Ö. ve İ.Y. tutuklandı.