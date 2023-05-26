FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yapıldı, 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 11:25, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 11:26
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütünün güncel yapılmasında faaliyet yürütenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan N.Ö. ve İ.Y. tutuklandı.