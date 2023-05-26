Volkan Demirel: Hatay silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur?

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, L1 Üçgen Youtube kanalına konuk oldu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında verilen karar sonrası çıkan 3 puan tartışmaları hakkında konuştu.

"SENİN 3 PUANIN SİLİNSE NE OLUR?"

Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.