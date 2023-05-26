UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın TSİ 20.00'de Debrecen şehri Balmazujvaros Varosi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Daniel Yng (İsveç) yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback (İsveç) olacak.