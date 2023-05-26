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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile Fransa arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 20:19, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 20:21
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın TSİ 20.00'de Debrecen şehri Balmazujvaros Varosi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Daniel Yng (İsveç) yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback (İsveç) olacak.

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