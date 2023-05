Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz hayata tutunmaya çalışırken, onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımızın borç içinde olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedim.

Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir dostunuz, kardeşiniz, amcanız, evladınız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız hukukunuz için kimse sizi üzmesin diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim!

Sizden bir ricam var; kendiniz, aileniz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edin.

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.

Bu seçimde halkı otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi net olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!"