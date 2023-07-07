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Memurların yıllık izinlerine ikişer gün yol izni eklenmesi zorunlu mu?

Memurların yıllık izinlerine yol izninin eklenmesi zorunlu olmayıp, kurumların takdirine bağlıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 15:19
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Memurların yıllık izinlerine ikişer gün yol izni eklenmesi zorunlu mu?

657 sayılı Kanunun "yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2'şer gün eklenebilir.

Madde metni ve 62 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği incelendiğinde; memurların yıllık izinlerinin kullanılmasında zorunlu hallerde memuriyetin bulunduğu yer dışında gidiş ve dönüş için toplamda 4 güne kadar izin (yol izni diyebiliriz) verilebilir. Dikkat edilirse burada bu iznin verilmesi zorunlu olmayıp, izin vermeye kurumları tarafından tüm memurlara eşit bir şekilde verilmek üzere hem gidiş için hem de dönüş için en çok toplamda 4 gün verilebilir. İfade ettiğimiz üzere söz konusu iznin verilmesi mutlak emredici bir düzenleme değildir. Yetki, kurumlara aittir.

Örnek verecek olursak; Van ilinde görevli bir memur memleketi Tekirdağ'a gitmek üzere yıllık izin talebi yanında gidiş ve dönüş için toplamda 4 gün yol izni kullanmak istediğini çalışmış olduğu kuruma bildirmiş olsun. Kurumu, memurun ne şekilde memleketine gideceği vasıtaya göre (uçak, otobüs, özel araç vb.) durumunu değerlendirir ve memurun durumunu belgelendirmesi halinde azami 4 güne kadar gidiş ve dönüş için yol izni verebilir.

Bazı kurumlar yol iznini hiç kullandırmamakta, bazı kurumlar yolun uzaklığına ve vasıtanın çeşidine göre yol iznini ona göre belirlemekte, bazı kurumlar bir defada örneğin 10 gün ve daha fazla izin almaları durumunda izin vermekte, bazı kurumlar yurt içi ve yurt dışı durumlarına göre yol izni kullandırmaktadır. Ayrıca, zorunlu hallerde uygulamada bazı kurumlar yurt içinde bu iznin kullandırılmasına sıcak bakmadıkları izinlerin yurt dışında kullanılması durumunda bu iznin kullandırılmasına sıcak baktıkları da gözlemlenmektedir. Kısaca, yol izni verip vermemek tamamen kurumların yetkisi ve takdirindedir. Bu yetki, objektif hukuk ilkelerine göre çalışma barışını bozmayacak şekilde kullanılmalıdır.

Ancak, yol izninin verilmesi konusunda kurumlar arasında farklı uygulamalar olabileceği gibi kurum içi birimlerde de farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Bu konuda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tüm kurumları kapsayacak şekilde uygulama birliğini sağlayacak, suiistimallerin önünü kesecek ve kurum içi çalışma barışını koruyacak şekilde bir Genelge çıkartılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

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