Sağlık raporu olan kıdem tazminatını alır

Sağlık raporundan fizik tedaviye kadar birçok başlıkta "sigorta hizmetleri" 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşyeri ve iş ortamı nedeniyle sağlığı bozulan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Sağlık sorunu olmadığı halde çok sık rapor alanların, sosyal medyadan tatil, eğlence görüntüsü paylaşanların iş sözleşmesi iptal edilebilir. Aşırı alkol tüketimi nedeniyle rahatsızlanıp 3 gün işe gelmeyenin iş akdi iptal edilebilir. Tedavi amaçlı tüm sağlık raporlarını devlet karşılarken, ehliyet, evlilik muayenesi, vasi tayini raporları cepten ödenir. İşyeri hekimi bir defada en fazla 2 gün istirahat verebilir, ayakta tedavide tek hekim en fazla 10 gün istirahat yazabilir. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız olup, aktif çalışan gibi emekli de yararlanabilir. Tedaviyi yarıda bırakıp yeniden fizik tedavi alacakların yeniden rapor çıkarması gerekiyor. SGK'lı hastalara kaplıca, termal su ve çamur tedavisi de sigorta kapsamında bulunuyor. Sağlık raporu, fizik tedavide merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Raporluyken tatile ya da eğlence mekanlarına gittiği belgelenen çalışanın işine son verilebilir mi?

Raporlu olduğu dönemde istirahat etmek yerine tatile gidilmesi halinde işveren iş sözleşmesini haklı neden olarak feshedebilir. Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bu konuda kararları bulunuyor. Yüksek yargı, benzeri bir olayın yaşandığı dosyada raporluyken tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu. İşveren, çalışanın raporlu olduğu tarihte havaalanı, memleketinde çektirdiği fotoğraflar ve konum bilgilerini sosyal medyadan paylaşmasını kanıt olarak gösterdi.

Çok sık rapor kullanılması işten çıkarma sebebi sayılabilir mi?

Rapor kullanımının suiistimali durumunda fesih için öncesinde çalışanın savunmasnın alınması gerekiyor. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu sürenin aşılmaması durumunda işveren işten çıkartamaz. İhbar süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. İş akdinin bildirimsiz feshi için raporun aralıksız alınmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.

Sağlık raporu almak istenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu bedeli karşılıyor mu?

Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen için düzenlenen sağlık raporlarını Kurum karşılıyor. Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor. İşe başlamak için istenen rapor karşılanmıyor.

Fizik tedavide ilave ücret ödeniyor mu?

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.

Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz. İşverenin kabul etmemesi halinde sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinize yönelik sağlık raporu alarak tazminatınızı alabilirsiniz. Çalışanın sağlığının o işyerinde çalışmaya elverişli olmadığına dair iddiasını sağlık raporu ile kanıtlaması zorunluluğu bulunuyor

Sağlık gerekçesiyle işten çıkarılanlar işsizlik ödeneği alabilir mi?

işsızlik ödeneğine hak kazanmak için çalışanın kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekiyor. Ancak sağlık nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik ödeneği alabilir. Bunun için son 3 yılda en az 600 prim gününün bulunması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışması gerekiyor

İşyeri hekimleri için rapor düzenlemede bir sınır var mı, kaç gün istirahat verilebiliyor?

İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek üzere uzatılabiliyor. Yirmi günden fazla olan sağlık raporları Sağlık Kurulu tarafından düzenlenir.

Fizik tedavi, rehabilitasyon uygulamasını evden almak mümkün mü?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor

HAZAL ATEŞ