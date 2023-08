İstanbul'a tahliye planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'ın da katıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası İstanbul depremi için tahliye planlarının hazır olduğunu açıkladı. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

TAHLİYE NASIL GERÇEKLEŞECEK?

İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını birini yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de devam ediyoruz. Askı halatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var.

OPERATÖRLERE DEPREM DÜZENLEMESİ

Depremde özellikle mobil iletişimle ilgili hepimizin malumu sıkıntı yaşadık. Bir düzenleme yapacağız, operatörler afet durumunda birbirlerine belli kontenjan kullandırma zorunluluğu getireceğiz. Bir tanesinin baz istasyonu devre dışı kalmışsa diğerinin yüzde 30'unu atıyorum, diğer operatörleri açma zorunluluğu getireceğiz. Bu şekilde düzenlemeye çalışıyoruz.

Hatay'a Ordu-Giresun Havalimanı modeli

Hatay'a havalimanı projesi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Maalesef projeyi aynı yere yapacağız. Çünkü başka bir yer yok orada. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu, Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız.

Sanayi Anadolu'ya kayıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arazi koodinatlarında yaşanan kayma nedeniyle ortaya çıkan tapu sorunlarını gidermek için tüm bölge yeniden haritalandırıldı. Fay hattının geçtiği yerde yol 3 metre 4 metre ötelenmiş durumda. Sizin binanızın artık koordinatları kaydı. Bu bütün deprem bölgesinde kaydı. Deprem bölgesindeki sanayi ile ilgili bir çalışma var. Bittiğinde bu dert ortadan kalkmış olacak. Bu sanayinin Anadolu'ya doğru kaydırılması noktasında deprem riskinin daha az olduğu bölgeler Konya ve Kayseri'dir. Buralar öngörülüyor. Ama bu hemen olabilecek bir iş değil. Süreç başlatıldı.

Akıllı cihazlara sertifikasyon

Siber güvenlik konusunda sertifikasyona ilişkin altyapı çalışmalarını oluşturuyoruz, Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın sesi taklit edilerek bir dolandırıcılığı hepiniz duymuşsunuzdur, bununla ilgili önlemleri alıyoruz. Önümüzdeki sene, artık bütün bu cihazların da sertifikasyon ve denetimini Bilgi Teknolojileri Kurumu olarak biz yapmaya başlayacağız.

ÖTV'siz telefon için çalışmalar sürüyor

ÖTV'siz telefon kullanılması konusunda, yerli üretilen telefonların da bu konuda gündeminde olması normal ki gündemimizde. Size marka sayabilirim. Samsung Türkiye'de üretim yapıyor, Vestel zaten üretim yapıyor. Dolayısıyla, bunlar da masada, hani ne sağlayacağız, hangi vergiden vazgeçeceğiz. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde Sanayi Teknoloji Bakanlığı'mız ve Hazine Maliye Bakanlığı'mız bunu netleştirmiş olacak, biz de bunu hayata geçireceğiz.

Trabzon'a yeni terminal

Trabzon, günlük 150 civarında uçağa ev sahipliği yapabilecek bir havalimanı. Orada yeni bir proje yaptık. Yapacağımız hizmet Trabzon Havaalimanı'nı yaklaşık 10 yıl rahatlatacak.

'Kalkınma Yolu' hızla gelişecek

Irak'ın Fav Limanı'ndan Nusaybin'e, Habur Sınır Kapısı'na ulaşacak bir Kalkınma Yolu Projesi var. Çok yakın zamanda bu netleştirildi. Irak tarafıyla karşılıklı mutabakatlar imzaladık. Körfez bölgesindeki ülkeler de buna katkı sağlayacak. Yaklaşık 1.200 kilometre demir yolunu ve 2x3 otoyolu hayata getireceğiz. Yani çok hızlı gelişecek bir koridor ve ciddi de bir alternatif olacak diye düşünüyoruz.

Yeni YHT setinin tasarımına başladık

225 kilometre saatlik hızlı tren setinin tasarımına da başladık, 2024'te tasarlamış olacağız. 2025'te prototipini üretmiş olacağız. Sonrasında 250 kilometre hıza sahip yüksek hızlı tren setinin tasarımını ve milli metro projesinin tasarımını da 2026'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız.

Zengezur bu yıl bitecek

Şu anda Azerbaycan tarafı Zengezur'a kadar gelmek üzere. Dilucu Iğdır ve Kars'ı da biz yapacağız ve bu sene onu bitirmiş olacağız. Bu ciddi bir alternatif olacak.

BTK hattına yenileme

Çinlilerin; Konya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında bir finansman veya işlerin ortak yapılması konusunda ilgileri var. Yapılmış olan ihaleler var. Gerekli görüşmeleri yaptık. İş birliği içerisinde yürüyeceğiz Kuşak Yolu'yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Her ülke gerek kendi ülkesinden geçsin ya da güzergahta dahli olsun istiyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor. Şu an kapalı orası.

Fazlı Şahan