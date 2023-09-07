Sözleşmesi feshedilen memur, malullük talebinde bulunabilir mi?

Soru : Merhaba kolay gelsin. 16 yıllık memurken sözleşmem fesh edildi Temmuz 2022 de. Şu an yüzde 45 engelli raporum var kas hastasıyım. Nasıl emekli olabilirim. Su an hiçbir yede çalışmıyorum. Teşekkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:

Ziyaretçimizin sorusundan, kendisinin Uzman Erbaş Kanununa tabi personel olduğunu anlamaktayız. Bu bağlamda değerlendirmelerimizi hem 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında hem de genel olarak tüm memurları kapsayacak şekilde (16 yıllık memur olduğunu belirttiği için) 5434 sayılı Kanun kapsamında değerlendirmekteyiz,

Genel Bilgiler;

Genel olarak, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ayırt edilmeksizin bu görevlerinden ayrılanlar şartları taşımaları halinde açıkta iken malullük aylığı bağlanmasını talep edebileceklerini değerlendirmekteyiz.

5434 sayılı Kanun kapsamında açıkta iken malullük aylığının bağlanabilmesi için de;

- Hizmet süresinin en az 10 hizmet yılının olması,

- Son sağlık durumu kesinleşmiş sağlık kurulu raporunun olması,

- Sağlık Kurulu raporunun SGK Sağlık Kurulunca incelenerek malul olduğu kararının verilmesi,

- En önemlisi de açıkta olanlar için alınacak raporun çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul olduğunun belirtilmesi, görevinden ayrılmadan önceki görevine bağlı olarak bir sağlık kurulu raporunun olmaması, sadece çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul olduğunun belirtilmesinin yeterli olması, (Örnek, memur olmayanın görevi ile bir bağ kurulamayacağından (mesela, asker olanın, polis olanın, doktor olanın vb. gibi memur meslekleriyle ilgili bir bağ kurulamayacağından) memurluktan ayrıldıktan sonra malullük talebinde bulunanların sağlık kurulu raporlarının hem raporu düzenleyen hastanelerce hem de Sosyal Güvenlik Kurumunca, çalışabilecek durumda mıdır değil midir, çalışmadan geçimini sağlar mı sağlamaz mı açısından rahatsızlık durumu incelenerek karara bağlanması gerektiğini söyleyebiliriz.)

Gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Bir diğer önemli husus ise, görevlerinden ayrıldıktan sonra malullük aylığı talebinde bulunanların ayrıldıktan sonra işçi veya esnaf olarak çalışmamaları gerekmektedir. Şayet çalışırlarsa malullük aylığı yönünden memur statüsünde incelenmesi mümkün olmaz. Bu durumda 2829 sayılı Kanun Madde 8 hükmü gereğidir.

Bu işlemler, yani Malullük ile ilgili kurallar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 44, Madde 53, Madde 54 hükümlerinde bulunmakta, son statü şartı da 2829 sayılı Kanun Madde 8 hükmünde bulunmaktadır.

Özetle, Malullük için koşul olarak aranan bir oran ve malullük için bir sebep yoktur. Önemli olan, vücutlarında meydana gelen rahatsızlıkları içeren sağlık kurulu raporunun SGK tarafından kabul edilmesidir. SGK, çalışabilecek durumda mıdır değil midir, çalışmadan geçimini sağlar mı sağlamaz mı açısından rahatsızlık durumunu incelemektedir. Bu bağlamda 10 hizmet yılı olan, açıkta da olsa, malullük durumu varsa, malulen emekli olabilir.

657 sayılı Kanun kapsamında olanlar:

Görevlerinden ayrıldıktan sonra yukarıda belirttiğimiz şartlar kapsamında açıkta iken malullük aylığı bağlanmasını talep edebileceklerini değerlendirmekteyiz.

3269 sayılı Kanun kapsamında olanlar:

TSK personelleri dahil 657 sayılı Kanun kapsamında olanlardan ile TSK personeli olmasa dahi memurluktan ayrılıp açıkta iken malullük talebinde bulunanlar hakkında da 5434 sayılı Kanunun malullükle ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda belirttiğimiz şartlar bu kapsamda olanlar için de geçerlidir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz:

Öncelikli olarak durumunuzla ilgili SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara) yazılı olarak müracaat etmenizi,

Müracaat öncesinde veya sonrasında rahatsızlığınızı belirtir şekilde ve çalışarak hayatınızı kazanamayacak derecede malul olduğunuzu gösterir bir sağlık kurulu raporunun almanız gerektiğini de söyleyebiliriz.

Bu durumunuzla ilgili, yani son sağlık durumunuzu netleşmiş şekilde gösterir ve çalışarak hayatını kazanamayacak derecede olduğunu belirtir bir sağlık kurulu raporu almanız halinde ve bu sağlık kurulu raporunuz da SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde maluldür kararı verilmesi şartıyla, hizmet süreniz de 10 yıldan fazla olduğunu belirttiğiniz için malul aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Not: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ancak, değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Yine de, ileride herhangi bir hak kaybı ortaya çıkmaması açısından SGK ya yazılı müracaat edip bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.



