Askerlik borçlanması yapılmayan süreler memurların yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?

657 sayılı Kanunun 83'üncü maddesinde muvazzaf askerliğe ayrılan memurların, 84'üncü maddesinde ise muvazzaf askerlik görevinden sonra memuriyete alınanların muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. 108/G maddesinde de muvazzaf askerlik görevini yapmadan memuriyete alınanların bu görevlerini memuriyetlerinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle yapmalarına imkan sağlanmıştır.

Gerek muvazzaf askerliklerini memuriyetlerinden ayrılarak yapsınlar, gerekse aylıksız izinli sayılarak yapsınlar terhislerini müteakip görevlerine döndüklerinde askerlikte geçen sürelerinin memuriyette geçmiş gibi kademe ilerlemesi ve derece yükselmeleri açısından değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmede askerlik sürelerinin mülga 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanıp borçlanmadığına bakılmayacaktır. Bilindiği gibi, muvazzaf askerlikte geçen sürenin borçlanılması, o sürenin fiili hizmetten sayılması ile ilgili bir husustur.

Bu nedenle muvazzaf askerlik süresi borçlanılsın, borçlanılmasın diğer bir ifadeyle fiili hizmetten sayılsın sayılmasın 83'üncü madde uyarınca memurun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi bakımından değerlendirilecektir. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgilinin adaylığının kaldırılmış olması gerekmektedir.

Muvazzaf askerlikte geçen süreler adaylığın kaldırılmasını müteakip kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi bakımından değerlendirilecektir. Muvazzaf askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinin diğer hizmet değerlendirmelerinden farkı bu sürenin fiili hizmet süresinden sayılsın sayılmasın, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınması ve bu değerlendirmenin adaylığın kaldırılmasından sonra gerçekleştirilmesidir.

Dönemin DPB vermiş olduğu 27.09.2010 tarihli 19283 sayılı görüş yazısında; "memuriyete başlamadan önce askerlikte geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 84'üncü maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınması ve 154 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği gereğince kazanılmış hak aylığında dikkate alınan sürelerin yıllık izin sürelerinin hesabında da değerlendirilmesi sebebiyle, ilgilinin yıllık izin süresinin tespitinde askerlik süresinin de dikkate alınması" gerektiği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Dönemin DPB vermiş olduğu vermiş olduğu 01.03.2010 tarihli 3006 sayılı görüş yazısında da "154 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmakta olup, muvazzaf askerlikte geçen süreler 657 sayılı Kanunun 84'üncü maddesi gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sebebiyle, toplam hizmet süresi en az bir yıl olan Devlet memurlarının aday memur olsa dahi yıllık izin hakkının bulunduğu" mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Dönemin DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında da (20.10.2011-20093) yukarıdaki görüş yazılarına uygun görüş verdiği görülmüştür.

En son Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen 25.08.2023 tarihli E-53773008-622.02-7214633 sayılı görüş yazısında, "657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden askerlikte geçen ve borçlanılmayan sürelerin kazanılmış hak aylığında dikkate alınacağı hükmü doğrultusunda ilgili personelin askerlik hizmeti süresinin yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınması gerektiği" mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere; askerlikte geçen süreler borçlanma yapılmazsa bile memurların yıllık izin hesabında dikkate alınacağını değerlendirmekteyiz.

Bununla birlikte, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün güncel görüş yazısı için Tıklayınız